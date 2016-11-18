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巴士在线于全球家庭互联网大会分享直播平台PGC模式探索

2016年11月18日 21:49 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年11月18日电 /美通社/ -- 2016全球家庭互联网大会日前在上海国际会议中心落下帷幕，巴士在线作为传统媒体率先涉足直播领域的代表受邀出席了会议。巴士在线视频事业部总编辑林璜先生在现场发表了主题为《交互 -- 直播平台PGC的模式探索》的演讲，分享巴士在线于内容方面的思考与探索。

巴士在线出席全球家庭互联网大会 分享直播平台PGC的模式探索
巴士在线出席全球家庭互联网大会 分享直播平台PGC的模式探索

从传统媒体经营到直播平台打造巴士在线部署以内容为核心的战略

巴士在线旗下CCTV移动传媒，是中国最大的公交移动电视，是巴士在线作为公交移动生态圈领军企业的基础；“LIVE直播”是一个移动直播平台，由巴士在线于2016年春全新推出。巴士在线以内容为核心，构建跨越传统的公交移动电视媒体与直播软件两大平台、针对移动人群的营销生态系统：将直播平台作为公交场景的延伸与补充，形成“观看”-“参与”-“生产”的内容闭环；同时利用相对封闭的公交场景为直播平台导流，提供内容出口。从传统媒体经营到直播平台打造，巴士在线先于同行们跨出了这一步。

以交互推动产业发展深挖直播PGC产品价值

洞悉用户对于内容交互性的迫切需求，巴士在线于今夏前瞻性的启用PGC直播模式。与近年国内最大的现象级IP《中国新歌声》合作，将灿星卓越的内容制作能力与巴士在线旗下LIVE直播的专业技术实力相结合，为用户提供参与节目互动、影响节目走向的新鲜尝试。并最终以为蒙牛、雀巢、佳沛、太太乐、日清方便面、海信、58同城、盘龙云海等十余个海内外知名品牌打造了30期专场网综，为直播行业在交互PGC方向的探索提供了生动案例与宝贵经验。这一项目的意义正如林璜所言：“我们需要像过去的传统录播的PGC一样，为交互PGC建立专业化的生产模式，这需要整个行业共同的努力。以便形成属于直播行业自己的PGC产业标准和生产模式。并通过成功案例，去向整个媒体行业宣告我们的价值。”

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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