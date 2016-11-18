浪潮联合主办的“管理会计高峰论坛”将在沪举办

上海2016年11月18日电 /美通社/ -- 由上海国家会计学院、浪潮集团、中国会计报与ACCA等联合主办的“管理会计高峰论坛”将于11月19日召开。

如今，物联网、大数据、云计算等新名词不断充斥耳畔，一个数字化转型的时代刚刚开始。

在数字化转型与信息化建设的过程中，企业内外信息、整体与局部信息、财务与非财务信息正在快速融合，企业管理也在不断进化，比如核算会计经数字进化后，演变为财务共享平台；资金管理经数字进化后，演变为流动性管理和智慧司库……

但是实践表明，很多企业可能还处在基础管理、目标成本和定额成本梳理的阶段；不少中型企业的财务系统也不是集成的，数据不互联，内部标准不统一，大量数据沉淀却没有产生应有的价值。企业管理自身的问题还较为突出。

面对企业组织形态、管理模式、文化模式等方面重塑的压力和挑战，新技术将如何推动企业的创新发展？管理会计又将被赋予哪些新使命？信息又如何引领管理会计的融合创新？

带着这些问题，上海国家会计学院与浪潮集团再次强强联手，并与中国会计报、ACCA等于11月19日联合主办“管理会计高峰论坛”。此次论坛是一场上海国家会计学院每年规模最大、层次最高的管理会计年度盛会，将围绕“管理会计：融合与创新”为主题，邀请到众多来自国内外的实务界及学术界嘉宾，深度探讨未来中国管理会计在推动企业创新管理的实质作用，分享交流行业最佳实践经验。

此外，会上还将揭晓“管理会计创新实践奖”，分享传播管理会计的优秀实践经验。同时，由上海国家会计学院、浪潮集团、英格兰及威尔士特许会计师协会（ICAEW）联合打造的“大数据与会计发展研究中心”也将揭牌成立，三方将充分发挥在市场和教学研究等方面的优势，共同应对大数据时代给会计行业带来的挑战。

大会精彩直播将于11月19日正式开启，点击下面链接可直接收看：https://ke.qq.com/course/168955?_bid=167&_wv=1&from=courseShare