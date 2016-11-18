绿色建筑展于2016高交会首度独立成展

建筑技术产业化，携手共筑绿色生活

深圳2016年11月18日电 /美通社/ -- 可快速拼装、如童话般的小木屋，与大自然融为一体的立体生态绿墙，自动收集雨水的室内水循环系统，时刻关注健康的个人智能空气监测站……这是一座引领未来生活方式的“绿色之家”，展示了建筑产业正走向转型升级、迈进绿色新时代的发展趋势。这样的一座“绿色之家”，也出现在了高交会绿色建筑展展区内，吸引了大批观众前往参观。

今年已经是绿色建筑展在高交会的第四个年头了，而本届高交会上，绿色建筑展首次独立成展，成为高交会的又一新兴品牌专业展。本届“绿色建筑展”以“绿色引领，创新建设”为主题，将深圳在生态城市建设过程中，促进绿色创新发展的实践成果、创新技术与优秀产品进行集中展示。

入围本届高交会“十大人气产品”的 am:10 微森林·生态净化器，正是绿色创新发展的一项代表成果。通过选用高净化、高释氧绿植，将植物净化与水循环净化相结合，将有害物质转化为植物生长养分，同时释放“活氧”，帮助打造绿色、舒适的宜居空间。

宝德盛展示的生态木，不但具有实木的特性，同时具有环保无毒、防虫防水、可循环利用等优点。除此以外，宝德盛生态木还打造了更完善的生态产品线，从天花吊顶、墙板、地板，到景观园林、可移动木屋别墅,可为商户住宅提供更环保、更舒适的空间。

孚尔利特在本届高交会上隆重打造了智能家居体验馆，全面升级革新家中的开关插座，利用入墙式智能家居实现家中开关插座多功能智能化控制，形成完整的智能家居系统，提供个性化的智能家居解决方案。

建筑技术的产业化推进是全球范围内革新未来生活方式的必经之路。本届高交会上，除了绿色建筑展区来自国内的绿色建筑先进设备和建筑信息化技术等以外，我们还迎来了在绿色建筑方面拥有全球领先地位及技术的比利时布鲁塞尔首都大区外国展团。

今年正值中比建交45周年，而本届高交会也是布鲁塞尔首都大区的政府和企业代表团连续第8年参展，由布鲁塞尔首都大区政府大臣乔茜乐女士率领绿色建筑领域的顶尖建筑师代表团访问了展会，还主持了剪彩仪式。

此次参展的比利时企业涉及照明、建筑、摄影、办公服务等领域。其中，已进入中国将近30多年的施莱德集团携带有光室外照明设备的研发成果来到高交会。另外，拥有技术出色、创造力丰富的工程师和建筑师团队的 MODULO architects 公司，集稳定和技术于一体的 Licence to Build Architects-Engineers 公司等都在高交会上带来各自的专业化服务及解决方案。

通过高交会的国际平台，绿色建筑技术及理念将得到进一步推进升级和合作交流，这不仅是本届高交会绿色建筑展的宗旨，同时也是建筑行业领域的发展方向和全球趋势。当下，只有加快推动建筑技术产业化，紧跟技术行业新形势，才能真正实现引领产业发展、创新绿色科技的品质生活。