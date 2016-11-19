东风日产汽车电商的探索与实践

广州2016年11月19日电 /美通社/ -- 近期，东风日产公布了车巴巴（chebaba.com）2016年前10个月的业绩报告。报告显示，车巴巴完成了各项经营目标，同时提出了以提升销售力为导向的汽车电商模式。

以增量为目标，用户入口初步形成

与其他汽车品牌和电商平台不同，东风日产没有选择线索量、订单量或者在线交易额作为电商的核心经营目标，而是提出了“增量交车”和“增量回厂”全新的指标体系，以增量交车为例，用户的首次留资在电商平台上完成，并在三个月内实现交车才能算为电商平台的业绩（注：如果客户已在4S店或者媒体平台、其他合作平台留有资料，这个客户不计入电商平台的业绩），显然增量指标是很具有挑战性的，表明了东风日产在互联网时代拿下用户入口的决心。



车巴巴双十一战绩

截止到2016年10月31日，车巴巴平台增量交车突破6万+，有效线索达成100万+，东风日产自营平台的有效线索占比从2013年的3%，提升至2016年的25%，在刚结束的双11活动中，车巴巴平台独立完成在线整车订单量的47%，在售后业绩方面，车巴巴平台也促进增量回厂34万+。

以销售力为导向，夯实电商根本

东风日产认为，电商是每一个品牌主在“新零售”时代都必须做好的事情，电商不是颠覆，而是对销售力的升级，对品牌力的升级，后期可能会衍生出新的电商品类，实现对产品力的升级，但是第一步必须要实现销售力的升级，这是电商的根本。在规划中，东风日产通过核心交易场景电商化、赋能经销商、试水B2C业务三个举措，提升销售力。



车巴巴优惠券频道

车巴巴平台自上线以来，就着手布局在线金融业务，下一步，东风日产表示进一步推进多元化的在线金融服务，为贷款购车的客户提供专业、便利的在线金融服务，同时帮助经销商降本增效。与此同时，东风日产将移动支付服务深入到门店，并与主营业务体系实现融合，稳步推进线上线下高效协同的电商模式，目前已经在100多家4S店进行试点。我们还可以看到车巴巴平台推出了进口车贵士整车直销、N延保直销、现金与积分联合支付获取第三方服务等多项B2C业务，在逐步培养用户在车巴巴上的交易习惯。



车巴巴金融频道

合作共赢开放，共同推进汽车电商

这几年汽车电商风起云涌，各种模式都试过了，包销模式，C2B模式，低价集客模式等等，东风日产重申了要回归商业基本逻辑看待汽车电商，实实在在做好电商，为消费者提供专业、便利、实惠、尊贵的购车、用车服务，同时与经销商一起做好电商化转型，帮助经销商降本增效。

东风日产希望逐步把车巴巴建设为基于SaaS理念的开放平台，与各家平台、媒体、服务方开展多维度的业务合作，只要能为客户创造价值，只要可以为经销商降本增效，都可以进行合作，希望能和各位汽车电商的有识之士，共同推动汽车电商的进步，共建“升级消费、赋能商家、聚焦体验、繁荣生态”的汽车电商生态。