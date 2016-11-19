ELLE DECORATION家居廊携手米兰国际家具 带来意大利顶级设计盛宴

开启米兰.上海双城之约

11月首度华丽呈现

上海2016年11月19日电 /美通社/ -- 家具和设计界的国际风向标 -- 米兰国际家具展（Salone del Mobile.Milano），于2016年11月19至21日在上海展览中心（延安中路1000号）举办第一届米兰国际家具（上海）展览会。赫斯特旗下，国内最有影响力的家居和设计类生活方式媒体平台《ELLE DECORATION 家居廊》以 “ELLEDECO & Vidahouse 四度空间 -- 智能设计生活”为主题，倾情打造智能展示空间，并于开幕首日下午举办 EDIDA 国际设计大奖中国区颁奖仪式。



ELLE DECORATION家居廊携手米兰国际家具 带来意大利顶级设计盛宴

【国际公认设计行业顶级盛会 -- 米兰国际家具展 首次入驻中国】

米兰国际家具展举办至今已有55年的悠久历史，其规模与品质毋庸置疑地成为国际公认的家具、室内设计行业顶级盛会，引领世界潮流，这也使得每年4月的米兰成为了全球设计行业人士的朝圣地。此次，米兰国际家具（上海）展览会是米兰国际家具展在中国市场首次推出的华丽“篇章”，展会于2016年11月19-21日在上海展览中心举办。首届展会精选了56个意大利品牌的顶级家具和设计产品，同时，还邀请了一系列艺术品、时尚、汽车、餐饮等领域诠释风靡世界的意大利生活方式，全方位展示来自纯正“意大利制造”品牌的顶尖、创新家具与设计。今年是米兰国际家具展首次登陆中国，预计将吸引来自160多个国家超过300,000位专业观众。

【ELLE DECORATION 家居廊 强强联手 Vidahouse首展智能空间】

《ELLE DECORATION 家居廊》 除了作为米兰国际家具（上海）展览会首席媒体合作伙伴带来展会全方位报道，还将携手国际智能设计平台 Vidahouse 玩美生活，带来革新传统、创造室内设计未来的智能展示空间 ELLEDECO & Vidahouse 四度空间。置身纯白视觉空间，白色客厅餐厅尽收眼底，但一切在打开 vidaeasy 软件时会发生翻天覆地的变化：一个完整开阔的家神奇般地呈现眼前。在空间中来回走动，体验 vidaeasy 结合360度3D环绕空间全景图与人工智能设计带来的惊喜变化；动动手指，亲自发掘四度空间的无限可能，享受轻松设计的纯粹美学空间。

通过展示科技变革打造的 ELLEDECO & Vidahouse 四度空间，旨在改变人们的设计方式，并创造室内设计的全新未来。运用前瞻性的科技进化设计艺术，与设计一起生活，分享美与智慧，点燃全民设计运动，推动设计产业力量发展。

【米兰·上海双城之约 共同见证设计界的奥斯卡 -- EDIDA 国际设计大奖得主诞生】

作为关注和推动设计发展的国际权威媒体平台，各个国家不同版本的《ELLE DECORATION》都是设计文化的敏锐发掘者和积极传播者。每年，各个版本都要甄选并推荐过去一年中来自本国以及世界范围内的优秀设计作品，汇总之后，由25个版本的《ELLE DECORATION》杂志主编针对这些来自全球的作品投票，最终评选出本年度11个设计品类中的最佳设计，以及年度设计师及年度设计新锐，共13个奖项。奖项评选出炉后，《ELLE DECORATION》每年都会在米兰设计周期间举办盛大的 EDIDA 颁奖典礼。25个版本的《ELLE DECORATION》杂志主编、获奖者，及全球设计界人士汇聚一堂，共襄盛举。从2003年首次举办至今，EDIDA 已经成为全球设计界最不容错过的盛事。众多享誉全球的设计师都曾获得过 EDIDA 的奖项荣誉，如今 EDIDA 也被视为全球设计界最具影响力的设计大奖之一。

今年，《ELLE DECORATION 家居廊》将合作从米兰延续至上海，EDIDA 中国区颁奖典礼于11月19日周六下午4:30在上海展览中心序馆意大利广场内举行，有将近300名嘉宾受邀在米兰国际家具（上海）展现场共同见证年度设计大奖得主诞生。

【2016 EDIDA 国际设计大奖中国区获奖名单】