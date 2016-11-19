三亚山海天万豪嘉年华狂欢夜点亮花园大堂

三亚2016年11月19日电 /美通社/ -- 2016年11月16日至19日，三亚山海天万豪酒店全新改造的空中花园大堂举行为期4天的嘉年华狂欢夜活动。这是一场汇聚了美食、美酒、精彩表演的狂欢盛宴，融入了动感、国际、时尚、科技等特色。



小朋友与演艺人员精彩互动

山海天万豪空中花园占地1625平方米，位于大堂二层。热带植物郁郁葱葱，半开放式的设计使游客更能近距离观赏鹿回头山的自然风光。泛大堂于2016年11月16日重新改造后，增添了私密独立的休息区供宾客休憩。

16日开幕当晚，活动现场汇集了超过200余位宾客，现场气氛活跃，男女老幼欢聚一堂，尽享热带欢乐时光。本次嘉年华从下午六点持续到晚上九点半，集合了表演、美食、游戏、互动等诸多元素。国内不少地区都已进入寒冬，但三亚依然温暖如初，热情似火。嘉年华活动区被浪漫的气球、鲜花装点包围。主舞台两侧布满了由意大利知名团队打造，极具特色的“麦田灯”-- 远看像晶莹剔透的水晶球，漫步走过，两侧的灯便会缓缓亮起，犹如置身爱丽丝仙境。夜幕降临时分，泛大堂空中花园灯光璀璨，游人如织，为大东海旅游区点亮了不一样的色彩。

为期四天的嘉年华狂欢夜，汇集了十余种来自世界各地的正宗美食小吃供宾客选择；活动现场还特别设立了 VR 虚拟现实体验区，带上眼镜，配合着“VR 蛋”的摆动，便能如同身临其境般体验不同的场景；法国白夜马戏团的带来的魔幻泡泡秀，神奇魔术秀，黑人杂技，模特秀等四小时不间断的专业表演屡次把现场氛围推向高潮……各种减压消暑的互动游戏精彩纷呈，让大人、孩子同享一场嘉年华娱乐盛宴。

来自北京的住店客人刘女士表示：“这次带宝宝来三亚度假，正好碰上酒店举办嘉年华活动，没想到这么有趣，表演团队的水准很高，演出非常精彩，宝宝和小丑玩的非常开心，场外下着小雨，但是场内的我们丝毫没有受到影响，现场的气氛也非常 high。另外嘉年华的小吃也非常棒，炸鸡和炒年糕都非常正宗，一点不比我在韩国吃的差。”

酒店总经理黄祖林先生说：“此次嘉年华活动热闹非凡，参与的宾客都给出了很高的评价。我们专程请来了法国表演团队，意大利灯光团队，主厨精心准备了来自世界各地美食……我们精心准备每一个微小的细节，都力求让尊贵的宾客置身于嘉年华狂欢夜中中纵情狂欢，尽情享受演出、美食、美酒、带来的畅快体验，我们一直致力于为宾客带来更独特周到的入住体验。”