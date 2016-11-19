CHTA&Plug and Play独角兽创业营第一次路演精彩落幕

北京2016年11月19日电 /美通社/ -- 11月17日，由 CHTA 和 Plug and Play 中国团队合作的 IOT Batch 项目迎来第一次路演。来自人工智能AI、可穿戴设备、工业物联、智能城市/家居等领域的20个创业团队，携各自物联网新技术、新产品、新理念在北京中关村智造大街依次登场，拼产品价值、比用户价值、较市场价值。经过一番激烈的较量，最终11个初创团队脱颖而出，获得决赛入场券。



CHTA&Plug and Play独角兽创业营第一次路演精彩落幕

CHTA&Plug and Play IOT Batch开启第一次路演

11月17日，由 CHTA 和 Plug and Play 中国团队合作的 IOT Batch 项目迎来第一次路演：一路过关斩将，从287个申请团队中脱颖而出的20个创业团队在北京中关村智造大街正式亮相在众人面前。



CHTA&Plug and Play独角兽创业营第一次路演精彩落幕

华住酒店首席信息官刘欣欣、锦江酒店首席信息官张兴国、万达集团首席信息官朱战备代表旅游住宿行业与来自戴姆勒中国、博世、飞利浦等企业的高管们组成了此次路演的跨行业、跨领域评委矩阵。



CHTA&Plug and Play独角兽创业营第一次路演精彩落幕

IOT+旅游住宿业，到底有多少种可能？

路演环节，20个团队依次上台，阐述项目，接受评委问询。在路演中，我们遇见了人工智能AI与旅游住宿业碰撞而出的新火花，遇见了工业物联与旅游住宿业结合而来的新可能，遇见了可穿戴设备给智慧酒店、智慧旅游带来的新改变，也遇见了智能城市/家居设备为旅游住宿业打造的智能化场景……

经过一番激烈的比拼，其中11个初创团队（有两个团队平票）更胜一筹，夺得此次活动决赛入场券，进入由业内有影响力的CIO、企业高管、明星投资人等组成的独角兽创业营。他们是：

1. Swie.IO

2. 纵行科技

3. Emokit

4. Dophin.AI

5. 电享新能源

6. 相舆科技XPOWER

7. 子午快线

8. 酷停

9. 众趣科技

10. 游友移动

11. TI智慧交通

CHTA希望通过 IOT Batch 项目，为旅游住宿业选择和孵化更多未来科技，从而让更多旅游业、住宿业企业和集团对接到真正需要的产品和技术，并用这些产品和技术在未来创造更多价值。

CHTA希望通过 IOT Batch 项目，为创业团队搭建一个对接市场需求的强大平台，赋予初创产品更多商业价值，帮助它们更快成长为市场需要的产品和技术，并让更多独角兽诞生在旅游住宿行业。

让旅游住宿业早一步接触未来科技，让 IOT 为旅游住宿业的未来创造更多价值。