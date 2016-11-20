TUV莱茵举办宁波客户答谢活动

感受人类、环境与科技的和谐共融

上海2016年11月20日电 /美通社/ -- 2016年11月19日，宁波荪湖水畔幽静闲逸的山水美景环绕中，德国莱茵TUV（以下简称TUV莱茵）旗下莱茵技术-商检（宁波）有限公司“点亮光耀未来.2016客户答谢活动”在此举行，与282位客户代表、合作方代表以徒步、高尔夫、垂钓等轻松休闲的户外方式与大自然亲密接触，共享周末悠闲时光，并在鸡尾酒会和晚宴中畅聊沟通，分享探讨中国检测认证市场的最新需求和发展。



德国莱茵TUV大中华区高级副总裁Thorsten Keiter博士通过视频表示感谢

活动伊始，德国莱茵TUV大中华区高级副总裁Thorsten Keiter博士通过视频表示了对与会客户多年来给予的支持和关爱表达了衷心的感谢。他表示，一直以来，TUV莱茵为解决人类、环境和科技互动过程中出现的挑战提供安全的、可持续的解决方案，而新推出的服务 -- 生命周期评价（Life Cycle Assessment）正体现了TUV莱茵长期致力于营造符合人类和环境需要的美好未来的使命。

生命周期评价（LCA）是一种基于产品全生命周期过程来评价环境负荷的大视角分析工具，涉及产品、工艺或活动从原材料采集，到产品生产、运输、销售、使用、回用、维护和最终处理的整个生命周期阶段，涵盖了资源能源消耗、生态影响、人类健康、成本投入、潜在风险等各个方面。它既可用于企业产品开发与设计，又可以有效支持政府环境部门制定相关环境政策，同时也可以提供明确的产品环境标准来指导消费者的环境产品消费行为。

从产品服务到客户活动，TUV莱茵始终坚持人类、环境和科技之间的和谐平衡与可持续发展。当天活动上，来自利欧集团、海康威视、宁波富达、浙江美佳、渠成进出口、中新科技、英飞特电子（杭州）、TCL通信（宁波）、宁波凯越国贸、宁波宏一电子、宁波乐歌、宁波协诚电动工具、君禾泵业等企业的代表们，用实际行动践行着这一理念。在专业教练的带领下，大家或徒步在山野树林间，或在高尔夫球场挥杆，或在湖畔静心垂钓，既汲取了自然馈赠的新鲜空气和养分，同时也在户外竞技中收获了同伴们的支持与鼓励，增进了交流，加深了友谊。

在随后的鸡尾酒会上，既有最酷炫的VR体验，又有文艺范儿十足的艺术展欣赏。晚宴上，TUV莱茵特别编排的现代芭蕾《测试的艺术》配合新鲜出炉的企业宣传片震撼开场，3D空竹表演、蓝人街舞等一个又一个演出，将当天的客户答谢活动掀起了一个接一个的高潮。

“TUV莱茵不仅支持我们满足出口市场的检测及认证，也坚持为企业提供实现可持续发展的环保、新能源、能效等一系列的全方位服务，确保企业在国际市场中更具有竞争优势，在过去的合作中我们受益良多。”宁波君禾泵业股份有限公司副总经理徐海良先生表示。

浙江聚集了众多的机电和高新技术产品贸易、纺织服装等出口型企业，2003年底，TUV莱茵和中国检验认证集团（CCIC）共同组建了莱茵技术-商检（宁波）有限公司。合资公司自成立以来，凭借TUV莱茵的先进检测设备和技术及商检（宁波）公司本土资源的优势，为多个行业提供专业的“一站式”解决方案，帮助江浙本地企业面对日益复杂的产品质量和安全要求，推动江浙企业走向国际市场。