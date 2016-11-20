宜信创始人、CEO唐宁：金融科技和创新需要政府和企业的全面协作

唐宁出席APEC工商领导人峰会

分享中国金融科技领先实践与经验，呼吁加强国际合作

秘鲁利马2016年11月20日电 /美通社/ -- 中国领先的金融科技公司宜信创始人、CEO 唐宁出席在秘鲁首都利马举行的2016年亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会，并呼吁在全球经济增长低迷、贸易减缓和保护主义抬头之际，各经济体更应加强合作，政府与企业也要强化协作，通过发展金融科技等创新手段，来携手打造创新经济。

APEC 工商领导人峰会于11月17至19日举行，亚太地区乃至全球最重要的政治和商业领导人汇聚于此，一起讨论当今世界经济面临的重大问题。在工商领导人峰会之后，20日举行 APEC 领导人非正式会议，来自亚太这个全球最大经济圈的经济体领导人和高官们围绕“高质量增长和人类共同发展”的核心议题，共议区域合作和协调大计。

宜信创始人、CEO 唐宁作为中国金融科技领域唯一的企业领导人出席了此次工商领导人峰会。唐宁也与澳大利亚总理马尔科姆.特恩布尔（Malcolm Turnbull）、泛美开发银行总裁路易斯.阿尔伯托.莫雷诺（Luis Alberto Moreno）、新加坡创业公司 nuTonomy 首席执行官卡尔.伊亚格玛（Karl Iagemma）共同参加了主题为“创新经济”的分组论坛，围绕企业与政府携手促进创新和创造机遇的话题进行了分享。论坛主持人为英国《金融时报》驻安第斯地区（包括秘鲁、玻利维亚、厄瓜多尔、哥伦比亚和智利五国）首席记者 Andres Schipani。

在分组论坛讨论中，唐宁表示：“政府监管对于创新并非坏事，政府和创新企业之间也不是对立的关系。事实上，政府的介入还推动了中国金融科技行业的快速健康成长。中国的金融科技领域是一个既新又不新的行业，智能投顾、众筹、智能保险、区块链等领域还处在刚开始发展时期，而网贷、支付等领域经过十多年的发展已经较为成熟，这些领域最大的企业都在中国，例如宜人贷，2015年底已成功在纽交所上市，成为金融科技行业额标杆企业。过去十年来中国金融科技市场蓬勃发展，就是得益于政府和企业的通力合作。”

唐宁指出，金融科技对于经济发展十分重要，政府和企业应当就此达成共识，共同努力帮助无法获得传统金融服务的中小企业和群体享受到科技创新所带来的好处。中国有超过1600万的中小企业都需要却很难获得金融服务，因此，需要利用包括移动技术、云计算、大数据等科技手段使得金融更可及、更方便、更友好、更经济。宜人贷于2013年推出了全球首个移动借款 APP，帮助众多工薪阶层和兼职创业者便捷的获取资金，这是金融科技支持创新经济的重要体现。

宜信作为中国金融科技创新的领军者，自从十年前成立中国第一家 P2P 企业以来，一直在引领着中国普惠金融发展的历程。迄今为止，宜信普惠服务已覆盖中国251个城市（含香港）和93个农村地区。在 APEC 工商领导人峰会开幕前夕，宜信还发布了《普惠金融的中国实践：技术驱动变革》报告英文版。该报告由中国银行业协会首席经济学家巴曙松及其研究团队和《哈佛商业评论》中文版共同推出，并已经被收入了哈佛商学院案例集。

唐宁进一步指出，有了政府和企业的共同认知作为基础后，智慧监管对于金融科技的发展十分关键。监管需要在过紧和过松之间找到平衡，一方面清楚指出违规的界限，另一方面推动金融创新的发展。中国的金融监管部门十分有智慧，例如，政府在出台严格的相关政策前，会提前与企业沟通征询意见；也会推动成立行业协会，让企业更好地进行自律。事实上，智慧监管不仅是政府的责任，而是政府和企业合作的成果。以宜信为例，在政府出台网贷行业的相应监管条例前，宜信自发与银行合作实现了资金托管，提高了业务难度的同时又大幅提升了安全性。之后，宜信的优秀实践成为了政府监管对于整个行业的规范要求。

此外，创新正在日益全球化，金融科技在中国、美国、南美等全球各地都不断发展。金融科技如支付、区块链等天然具有全球化的属性，因此更需要政府和企业间，不同国家和企业间互相沟通交流，学习经验。宜信感谢 APEC 工商领导人峰会提供了交流平台，让在座企业家互相学习行业最佳实践，也从大家的错误中总结教训，这对推动创新发展非常有帮助。

唐宁表示：“宜信诞生于中国，但是我们已经成为了一家全球性的公司。我们呼吁也愿意与各界一起建设开放共赢的经济体系，从而帮助我们的客户在国际上成功，也使他们可以受益于世界其它经济体增长带来的机遇。”