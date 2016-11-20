精准疗法对抗非小细胞肺癌

广州2016年11月20日电 /美通社/ -- 中国肺癌发病率和死亡率均位居榜首1，肺癌同时為最高机会发生“癌细胞脑转移”的癌症2。肺癌分类从以往组织学发展至分子生物标记 (如 EGFR，ALK，KRAS，BRAF 等等) 。生物标记有助医护人员根据癌症患者个人特有的基因变异来选择最合适的治疗策略，以提高癌症治疗效果。癌症疗法发展愈趋精准，某些靶向药物精准度相对更强3，以针对患者的生物标记对症下药，延长患者无恶化存活期。



香港专科医护基金联网临床肿瘤科专科医生陈亮祖医生解构最精准的肺癌疗法

根据中国癌症统计，中国於2015年有73万人患上肺癌1，当中约58.4万人為非小细胞肺癌个案。在非小细胞肺癌患者中，16.47万属于 EGFR 基因突变肺癌、3.27万属于 ALK 基因突变肺癌、0.58万为 BRAF 基因突变肺癌4。肺癌同时為最高机会发生“癌细胞脑转移”的癌症2，两成非小细胞肺癌患者会出现“癌细胞脑转移”，而近一半 ALK 基因突变肺癌患者有机会出现“癌细胞脑转移”，大大威胁患者的生命。

何谓精准疗法？

精准疗法针对基因突变肺癌，每当患者确诊患上肺癌时，均应该接受生物标记检测，检验出其肿瘤是源自哪组生物标记发生突变，引发癌症。精准疗法意指医生透过患者的生物标记检测结果，可以為患者选取最合适的治疗策略，而非用同一疗法医治不同肺癌患者。现时肺癌患者可选择之治疗方法包括化疗、靶向药物和免疫治疗等，美国癌症研究协会曾指出，在以上治疗方法中，靶向药物的精准度相对较强。

以 ALK 基因突变肺癌患者為例，现时已有针对 ALK 生物标记的靶向药物可供患者服用，所以靶向药物是 ALK 基因突变肺癌患者的首选治疗方案。其一线靶向药物為克唑替尼 (Crizotinib)，其无恶化存活中位数是10.9个月，对于脑转移个案，克唑替尼疗效稍逊，大部分情况下均不能通过血脑屏障，患者於接受克唑替尼治疗后7.7-10. 9个月便出现抗药情况5,6。当患者出现抗药性，医生会為患者采用化疗，可延长无恶化存活期中位数1.6个月7。

香港专科医护基金联网临床肿瘤科专科医生陈亮祖医生表示：“时至今日，当患者对克唑替尼出现抗药性时，除了化疗外，医生可為患者采用二线靶向药物色瑞替尼 (Ceritinib)。它的精准度很高，是肺癌患者的新希望。”色瑞替尼结构上与克唑替尼有很大的不同，实验室数据显示在阻断突变 ALK 蛋白质的能力，色瑞替尼较克唑替尼强效20倍8。在接受过克唑替尼后，二线靶向药物色瑞替尼可延长无恶化存活期中位数5.4个月7，有研究更显示，若患者未曾接受过克唑替尼而直接选用色瑞替尼，无恶化存活中位数可达18.4个月9。由此可见，对比化疗，靶向药物精准度相对强，更有效延长肺癌患者生命。不单是 ALK 基因突变肺癌，其他生物标记如 EGFR 和 BRAF 的基因突变肺癌也一样。

对于未能鉴定出特定基因突变或未有针对性的靶向药物可选的肺癌患者，则可采用其他疗法。若肺癌患者没有可选用的靶向药物，而又验出具 PD-L1 生物标记高反应，就可考虑选用免疫治疗作为最合适的治疗策略。

精准疗法已成为治疗癌症的新趋势，在肺癌患者人数高企的中国，患者更应该为自己寻求最合适的治疗策略，绝不应该盲目跟随最新疗法。每位肺癌患者均应该接受生物标记检测，检验出自身肿瘤的生物标记，并以最强精准度的疗法对症下药，延长存活期。