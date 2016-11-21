展讯LTE芯片平台被华为平板采用

上海2016年11月21日电 /美通社/ -- 展讯通信（以下简称“展讯”），作为中国领先的2G、3G 和4G无线通信终端的核心芯片供应商之一，今日宣布其LTE芯片平台SC9830i被华为荣耀畅玩平板LTE版采用，目前该平板已上市销售并获得消费者的一致好评。

华为荣耀畅玩平板LTE版预装基于Android 6.0的EMUI 4.0系统，采用7英寸显示屏，搭载展讯28纳米四核1.5GHz ARM Cortex-A7处理器五模（TDD-LTE/LTE-FDD/WCDMA/HSPA(+) /GSM/GPRS）SC9830i芯片组（包括WIFI, BT和GNSS）, 支持VoLTE高清语音通话，配备2GB运行内存及16GB存储内存，可通过MicroSD卡扩展至128GB，支持1080P高清视频播放、200万像素前置及后置摄像头。其电池容量达4100毫安，可轻松续航48小时。同时，它不仅仅是部平板，亦是一部大尺寸的智能手机，航空镁铝合金材质的机身搭配丰富的功能特性，为消费者带来高性价比的极致体验。

继华为荣耀畅玩平板3G版搭载展讯SC7731芯片组平台后，此次LTE版再次采用展讯4G芯片平台。展讯SC9830i芯片平台可以完整地根据客户需求为华为的4G智能终端产品提供完善的解决方案。

“展讯SC9830i是一款高效能高集成的处理器，可支持多种应用。同时基于该芯片，展讯可为广泛的客户提供长期完善的技术支持与服务。”展讯董事长兼CEO李力游博士表示，“展讯SC9830i是首款被华为LTE平板采用的4G芯片平台。这是继三星之后，展讯的LTE芯片平台再次被全球一流的品牌客户采用，充分展示了展讯产品的稳定性和竞争力。”