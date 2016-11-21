Vin Caraher辞任Clarivate Analytics首席执行官并加入董事会

Jay Nadler继任首席执行官

费城2016年11月21日电 /美通社/ -- 在领导Clarivate Analytics及其前身机构的长期成功职业生涯结束之后，Vin Caraher今天宣布，他接受担任Clarivate Analytics董事会非执行董事的职务并将辞任首席执行官，这将从2017年1月1日起生效。Jay Nadler将成为他的继任者，并将加入该公司董事会。

Caraher在汤森路透(Thomson Reuters)不同的事业部拥有近30年的从业经历，在知识产权与科技事业部则拥有20多年的工作经验。Caraher表示：“我有幸与全球才华横溢的人士共事，并且见证Clarivate Analytics发展成为如今的市场领导者。我以我们所取得的成绩为骄傲，并且希望以非执行董事的身份为Clarivate Analytics提供支持和指导。”

Nadler在信息服务行业拥有30年的从业经验，并凭借此次担任新职务回到了知识产权和科学部门。Nadler在数据与信息相关的多家其它公司担任过高管职务，包括Interactive Data、Information Holdings和MLM Information Services。在2010年到2016年担任Interactive Data首席运营官期间，他负责该公司的转变，对其产品套装开展投资，加速营收增长并提升客户满意度。从2000年到2005年，Nadler担任知识产权与科学信息提供商Information Holdings（2004年被Caraher领导的汤森路透收购）的高管。

Nadler说：“我很高兴回到知识产权和科学部门，并且很荣幸再次加入目前被称为Clarivate Analytics的公司。这家公司为利用其领先品牌来满足客户在创新生命周期中的关键需求做好了充分准备。我期待与我们的客户开展合作，与Clarivate Analytics的杰出员工和Vin一起共事。”

Onex Corporation董事总经理Kosty Gilis表示：“我非常感谢Vin对Clarivate Analytics的巨大投入，以及在其职业生涯中所表现出的奉献精神。我们很高兴Vin接受了董事会的职务，这将为Clarivate Analytics开启作为独立公司的发展里程提供连续性和监督。我们和Baring Asia（霸菱亚洲）的合伙人也非常欢迎Jay担任首席执行官，并且期待与其共事来一起推动Clarivate Analytics的发展。”

Onex Corporation和Baring Private Equity Asia（霸菱亚洲投资）目前完成了对汤森路透旗下的Clarivate Analytics的收购。

Clarivate Analytics简介

Clarivate™ Analytics致力于通过为全球客户提供值得信赖的洞察与分析，加快创新步伐，帮助他们更快地发现和保护新想法，并助力新想法的商业化。作为原汤森路透知识产权与科技事业部，该公司拥有并经营领先的订阅型业务组合，而这些业务关注于科学与学术研究、专利分析与监管标准、制药与生物科技信息、商标保护、各领域品牌保护和知识产权管理。目前作为一家独立的公司，Clarivate™ Analytics通过遍布100个国家的超过4000名员工开展业务，并且拥有包括Web of Science™、Cortellis™、Thomson Innovation™、Derwent World Patents Index™、Thomson CompuMark™、MarkMonitor®、Thomson IP Manager™和Techstreet™在内的多个知名品牌。详情请访问：Clarivate.com。