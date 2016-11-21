中国首本家庭感冒防治关爱手册正式发布

关注感冒关爱家人 提高家庭健康指数

广州2016年11月21日电 /美通社/ -- 2016年11月19日，中国医学科学院健康科普研究中心联合钟南山院士、申昆玲教授等多位我国呼吸研究领域权威专家以及全球领先的感冒咳嗽药品牌VICKS息可舒共同发布了《中国家庭感冒防治关爱手册》。本书是专门针对家庭感冒防治的科普知识手册，旨在促进更多中国家庭正确认识、对待感冒。本次发布会由中国医学科学院健康科普研究中心主办，并得到了呼吸疾病国家重点实验室、广州呼吸疾病研究所、国家呼吸系统疾病临床研究中心、广州医科大学附属第一医院、广东省南山医学发展基金会的大力支持。



启动仪式



钟南山院士致辞



钟南山院士与众嘉宾解读中国家庭感冒防治关爱手册

超8成国人感冒，治感意识仍薄弱

根据一项全球调查显示，中国已经成为全球第一“感冒大国”。在过去的一年里，有超过10亿人次的国人得过感冒，感冒时间平均长达18.5天。但是，国人对感冒治疗仍没有建立正确认知。虽然大多数医生和药师建议感冒患者在家休息更有利于康复，同时也可避免将疾病传播给他人，但是依旧有75%的受访者曾在感冒或流感期间坚持外出工作。

呼吸疾病国家重点实验室主任钟南山院士指出，“国人对感冒的认知仍停留在‘小病’阶段，但是感冒已经严重影响到大众的日常生活、健康乃至生命安危。在20世纪的5次全球性流感事件中，有2次爆发于中国；进入21世纪，非典、禽流感、和甲流更是引发全民健康危机。无论是医疗群体或是大众，都必须认真对待感冒，以专业的治疗方法，降低感冒对社会的危害。”

尽管感冒已经严重影响国民健康和生活，但是，国民却并未形成科学认知，反而存在大量的误区、盲区。例如因缺乏对感冒病因的了解，乱服抗生素；感冒后缺少休息、仍带病上班；不遵医嘱，自行服药或混合服药；都有可能进一步延长感冒病程乃至诱发其他疾病。

“在我国，每年都有大量由感冒所引发的危、急性病例”，钟南山院士介绍，“例如患有呼吸道慢性疾病的人群或者老人等特殊人群，感冒后往往不立即就医治疗，而是当做‘小病’对待，不积极或者采取不科学的治疗方式，结果诱发更为严重的疾病，威胁生命健康。”

此外，除了成人感冒，在婴幼儿感冒上，同样由于感冒认知不足，引发诸多严重后果。例如服药种类不当、不按剂量服用，甚至由于治疗不当，对儿童造成终身影响。

而除了感冒治疗，在感冒预防上，我国国民的认知同样缺乏科学性。例如盲目相信“捂汗”、作息规律长期紊乱、房间不按时通风等、在感冒高发季扎堆人群，都增加了患感冒的可能性。

感冒新理念：家人关爱，有助感冒康复

对于感冒的治疗和康复方面，会议现场，来自全球领先的感冒药品牌VICKS息可舒的首席科学家 David Hull 带来了息可舒的治疗理念以及基于大量样本研究的数据，数据表明：在感冒的病程中，如果家人给予病人关心，能够有效地帮助康复。这一观点得到了钟院士的认同。David Hull教授进一步介绍，“感冒治疗时，除了药物治疗，心理安慰同样必不可少。当家人感冒时，可以借助舒适的休息环境、温暖的食物，轻揉的抚触等，或者帮助其回想过去对抗感冒的经历，都能有效缓解感冒患者的症状，减轻感冒对身体造成的不舒适感。”

关注感冒抗击病毒，是每位公民的责任，为提高我国大众生活指数，中国医学科学院科普研究中心联合权威呼吸科专家，推出首本针对家庭感冒防治的指导手册。《中国家庭感冒防治关爱手册》内容涵盖了面向全人群 -- 普通患者及特殊群体（老人、以及婴幼儿、孕妇和哺乳期妇女）的普通感冒和流行性感冒的专业治疗指导和预防建议，力求让每一个家庭、每一位读者都能从中得到帮助。参加编写《中国家庭感冒防治关爱手册》的专家们提出在感冒治疗中，除了正确合理的使用药物，注意饮食，适度运动之外，还应提倡“关爱”。在社交环境、工作环境以及家庭生活中，来自家人、亲友、同事的“关心、关爱”行为，会促进感冒患者的早日康复。

为了使关爱手册更快更好地触及消费者，宝洁Vicks息可舒携手战略合作伙伴海王星辰，将首批一万册手册率先通过广东省内海王星辰药店进行发放，涵盖广州、深圳、东莞、珠海、佛山、惠州等重点城市700多家海王星辰健康药店咨询领取，具体信息将会通过息可舒官方微信平台公布。