卧龙大数据斩获“创青春”大学生创业大赛全国金奖

成都2016年11月21日电 /美通社/ -- 11月16日，2016年“创青春”大学生创业大赛决赛在成都举行，电子科技大学在读博士王军凭借创业项目“卧龙大数据”在创业实践挑战赛中脱颖而出，斩获决赛金奖。



共青团中央书记处第一书记秦宜智发表讲话

本届“创青春”大学生创业大赛由共青团中央主办、四川省人民政府承办，是我国最高规格的大学生创业赛事。在大赛开幕式上，正在天宫二号空间实验室执行任务的航天员景海鹏、陈东从浩渺太空向比赛学子发来祝福，期待他们取得理想的成绩，并用创新创业成果服务好社会。



天宫二号上执行任务的航天员景海鹏和陈冬送来祝福

本届大赛自今年2月启动以来，吸引了全国2200余所院校参与，11万个创业项目进行激烈角逐。经过初审、复赛的层层筛选，399个项目最终进入决赛，角逐全国大学生创业计划竞赛、创业实践挑战赛、公益创业赛3项主题比赛。在创业实践挑战赛领域，卧龙大数据携公司最新大数据在金融风控领域的成果参赛，经过数日的评比，最终斩获金奖，获得了大赛评委的高度赞誉。

王军博士在比赛中介绍道，卧龙大数据（成都知数科技有限公司）致力于“科技服务金融、信用改变生活”，他们基于海量用户的互联网行为特征，整合各类与用户信用有关的数据，建立起了中国数亿人群的金融画像，并向银行、P2P平台、消费金融公司等提供客群精准引流、贷前信用评估、贷中风险监控、贷后失联修复等全流程的大数据金融服务。

创业实践挑战赛金奖项目名单：