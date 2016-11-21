卧龙大数据斩获“创青春”大学生创业大赛全国金奖

成都2016年11月21日电 /美通社/ -- 11月16日，2016年“创青春”大学生创业大赛决赛在成都举行，电子科技大学在读博士王军凭借创业项目“卧龙大数据”在创业实践挑战赛中脱颖而出，斩获决赛金奖。
本届“创青春”大学生创业大赛由共青团中央主办、四川省人民政府承办，是我国最高规格的大学生创业赛事。在大赛开幕式上，正在天宫二号空间实验室执行任务的航天员景海鹏、陈东从浩渺太空向比赛学子发来祝福，期待他们取得理想的成绩，并用创新创业成果服务好社会。
本届大赛自今年2月启动以来，吸引了全国2200余所院校参与，11万个创业项目进行激烈角逐。经过初审、复赛的层层筛选，399个项目最终进入决赛，角逐全国大学生创业计划竞赛、创业实践挑战赛、公益创业赛3项主题比赛。在创业实践挑战赛领域，卧龙大数据携公司最新大数据在金融风控领域的成果参赛，经过数日的评比，最终斩获金奖，获得了大赛评委的高度赞誉。
王军博士在比赛中介绍道，卧龙大数据（成都知数科技有限公司）致力于“科技服务金融、信用改变生活”，他们基于海量用户的互联网行为特征，整合各类与用户信用有关的数据，建立起了中国数亿人群的金融画像，并向银行、P2P平台、消费金融公司等提供客群精准引流、贷前信用评估、贷中风险监控、贷后失联修复等全流程的大数据金融服务。
创业实践挑战赛金奖项目名单：
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长沙理工大学
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湖南梦想起航电子商务有限公司
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华中科技大学
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北京诸葛云游科技有限公司
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中央民族大学
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北京不老尚品农业科技有限公司
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电子科技大学
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四川中电昆辰科技有限公司
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电子科技大学
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成都知数科技有限公司
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浙江大学
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杭州米趣网络科技有限公司
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清华大学
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北京深鉴科技有限公司
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南京航空航天大学
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南京奇蛙智能科技有限公司
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西安交通大学
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西安知象光电科技有限公司
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江西师范大学
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江西林发现代农业科技有限公司
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山东财经大学
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山东丰登生物科技有限公司
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上海海洋大学
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上海松港水产品有限公司
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陕西科技大学
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上海命向电气科技有限公司
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江苏大学
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镇江市红包兔信息技术有限公司
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华南理工大学
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深圳声牙科技有限公司
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山东财经大学
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天津金刚文化传播有限公司
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同济大学
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闯奇信息科技（上海）有限公司
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华南农业大学
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广州市森瑞教育信息咨询有限公司
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广州大学
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广州五六点教育咨询有限责任公司
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上海交通大学
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上海舞九信息科技有限公司
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武汉大学
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武汉珈和科技有限公司
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北京航空航天大学
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航宇智造（北京）工程技术有限公司
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同济大学
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上海联泉智能科技有限公司
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南京工业大学
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南京科宁化工有限公司
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清华大学
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北京轻客智能科技有限责任公司
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四川大学
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成都医云科技有限公司
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哈尔滨工业大学
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哈尔滨乐聚智能科技有限公司
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中国科学技术大学
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安徽科幂机械科技有限公司
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中南大学
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湖南车瑞文化传播有限公司
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北京航空航天大学
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北京浩恒征途航空科技有限公司
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温州医科大学
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温州友欣生物科技有限公司
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华中农业大学
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内蒙古华蒙农牧业开发有限公司
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南京体育学院
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江苏赛克林体育发展有限公司
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南京工业大学
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南京八天在线网络科技有限公司
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浙江大学
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杭州云造科技有限公司
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西安交通大学
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珠海习悦信息技术有限公司
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东南大学
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南京海得逻捷信息科技有限公司
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宁波大学
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宁波亿流信息科技有限公司