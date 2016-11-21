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卧龙大数据斩获“创青春”大学生创业大赛全国金奖

2016年11月21日 11:26 编辑： 经理人网编辑
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成都2016年11月21日电 /美通社/ -- 11月16日，2016年“创青春”大学生创业大赛决赛在成都举行，电子科技大学在读博士王军凭借创业项目“卧龙大数据”在创业实践挑战赛中脱颖而出，斩获决赛金奖

共青团中央书记处第一书记秦宜智发表讲话
共青团中央书记处第一书记秦宜智发表讲话

本届“创青春”大学生创业大赛由共青团中央主办、四川省人民政府承办，是我国最高规格的大学生创业赛事。在大赛开幕式上，正在天宫二号空间实验室执行任务的航天员景海鹏、陈东从浩渺太空向比赛学子发来祝福，期待他们取得理想的成绩，并用创新创业成果服务好社会。

天宫二号上执行任务的航天员景海鹏和陈冬送来祝福
天宫二号上执行任务的航天员景海鹏和陈冬送来祝福

本届大赛自今年2月启动以来，吸引了全国2200余所院校参与，11万个创业项目进行激烈角逐。经过初审、复赛的层层筛选，399个项目最终进入决赛，角逐全国大学生创业计划竞赛、创业实践挑战赛、公益创业赛3项主题比赛。在创业实践挑战赛领域，卧龙大数据携公司最新大数据在金融风控领域的成果参赛，经过数日的评比，最终斩获金奖，获得了大赛评委的高度赞誉。

王军博士在比赛中介绍道，卧龙大数据（成都知数科技有限公司）致力于“科技服务金融、信用改变生活”，他们基于海量用户的互联网行为特征，整合各类与用户信用有关的数据，建立起了中国数亿人群的金融画像，并向银行、P2P平台、消费金融公司等提供客群精准引流、贷前信用评估、贷中风险监控、贷后失联修复等全流程的大数据金融服务。

创业实践挑战赛金奖项目名单：

长沙理工大学

湖南梦想起航电子商务有限公司

华中科技大学

北京诸葛云游科技有限公司

中央民族大学

北京不老尚品农业科技有限公司

电子科技大学

四川中电昆辰科技有限公司

电子科技大学

成都知数科技有限公司

浙江大学

杭州米趣网络科技有限公司

清华大学

北京深鉴科技有限公司

南京航空航天大学

南京奇蛙智能科技有限公司

西安交通大学

西安知象光电科技有限公司

江西师范大学

江西林发现代农业科技有限公司

山东财经大学

山东丰登生物科技有限公司

上海海洋大学

上海松港水产品有限公司

陕西科技大学

上海命向电气科技有限公司

江苏大学

镇江市红包兔信息技术有限公司

华南理工大学

深圳声牙科技有限公司

山东财经大学

天津金刚文化传播有限公司

同济大学

闯奇信息科技（上海）有限公司

华南农业大学

广州市森瑞教育信息咨询有限公司

广州大学

广州五六点教育咨询有限责任公司

上海交通大学

上海舞九信息科技有限公司

武汉大学

武汉珈和科技有限公司

北京航空航天大学

航宇智造（北京）工程技术有限公司

同济大学

上海联泉智能科技有限公司

南京工业大学

南京科宁化工有限公司

清华大学

北京轻客智能科技有限责任公司

四川大学

成都医云科技有限公司

哈尔滨工业大学

哈尔滨乐聚智能科技有限公司

中国科学技术大学

安徽科幂机械科技有限公司

中南大学

湖南车瑞文化传播有限公司

北京航空航天大学

北京浩恒征途航空科技有限公司

温州医科大学

温州友欣生物科技有限公司

华中农业大学

内蒙古华蒙农牧业开发有限公司

南京体育学院

江苏赛克林体育发展有限公司

南京工业大学

南京八天在线网络科技有限公司

浙江大学

杭州云造科技有限公司

西安交通大学

珠海习悦信息技术有限公司

东南大学

南京海得逻捷信息科技有限公司

宁波大学

宁波亿流信息科技有限公司
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在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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