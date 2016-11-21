切尔诺贝利禁区重生：协鑫集成将在乌克兰建造光伏电站

中国苏州2016年11月21日电 /美通社/ -- 全球领先能源集团协鑫的下属子公司，协鑫集成科技股份有限公司（简称“协鑫集成”，深圳证交所股票代码：002506）最近宣布与中国成套工程有限公司（简称“中国成套”）合作开发切尔诺贝利光伏电站项目。在切尔诺贝利事故30年后利用太阳能帮助重建“禁区”，是协鑫集成进军全球的又一重要举措。

1986年的切尔诺贝利核电站爆炸和熔毁释放出了大量的放射性物质，放射性尘埃污染了面积约为30平方公里的土地。乌克兰政府现在计划利用可再生能源让切尔诺贝利禁区重现生机。今年10月，该国生态和自然资源部宣布计划在切尔诺贝利建造一座光伏电站。乌克兰生态和自然资源部长奥斯塔普-塞梅拉克(Ostap Semerak)对此表示：“切尔诺贝利的廉价土地和充足日光为这一项目奠定了坚实的基础。此外，现存的输电设施也正准备重新投入使用。”

在此次切尔诺贝利的复兴中，两家中国企业将扮演重要角色。中国成套将作为总承包商管理整个项目，而协鑫集成将为该项目提供咨询、设计服务以及相对应的光伏产品。协鑫集成表示，该项目的设计及建设预计将从2017年开始，装机量超过1吉瓦。该光伏电站的建成将使切尔诺贝利这一禁区重生，从而再一次吸引全球的关注。

协鑫集成董事长舒桦先生表示：“这个项目将带来引人注目的社会经济效益，我们会尝试利用绿色的可再生能源让受到灾害的禁区重现生机。协鑫集成很高兴能够与乌克兰政府共同努力，为当地人民重建切尔诺贝利。”

在谈及协鑫集成海外发展战略时，舒桦进一步说到：“协鑫集成一直专注于提供一体化太阳能解决方案，将采用多种方式推动市场占有率并进一步开拓全球市场。切尔诺贝利项目将是我们进军国际市场非常重要的一步，也将是协鑫集成的重要里程碑。”

协鑫集成简介

协鑫集成科技股份有限公司（简称“协鑫集成”，深圳证交所股票代码：002506）是协鑫集团的子公司。协鑫集团成立于1990年，是一家专门从事清洁和可再生能源生产的国际能源公司。协鑫全球资产价值将近160亿美元，2015年在全球范围内交付超过2吉瓦的太阳能组件，现在为全球太阳能行业供应29%的多晶硅和硅片，在多晶硅和硅片市场中占有22.2%的市场份额。

中国成套工程有限公司（简称“中国成套”）简介

中国成套是中国机械工业集团有限公司（“国机集团”）的下属企业，而后者隶属中国国务院国有资产监督管理委员会直接管理。