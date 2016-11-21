BD全球发布2016财年全年成绩，收入稳固增长4.3%

上海2016年11月21日电 /美通社/ -- 近日，BD全球宣布，截止到2016年9月30日，BD第四财季收益为32.31亿美元，较去年同比增长5.6%，在汇率中立情况下的调整收入增长了6.4%。同时，BD 2016财年的收益达124.83亿美元，同比增长21.4%，汇率中立情况下的调整收益增加4.3%。

“我们对‘新’BD第一个财年的成绩感到非常自豪，”BD董事会主席、首席执行官兼总裁Vincent A. Forlenza表示，“稳固的收入增长和持续的边际利润增长，使BD能够在不断投资创新的同时实现两位数的盈利增长。我们充满信心期待着2017财年的到来，因为公司将继续专注于改善医疗结果、扩大服务可及性、降低成本，并把医疗安全放在首位，这将使‘引领世界健康’的宗旨更加坚实。”

第四财季和2016财年的营收成果：

新公布的财报显示，BD第四季度的摊薄每股收益为0.09美元，去年同期为0.84美元，这是由于实现成本协同增效相关的费用。调整后的每股摊薄收益为2.12美元，去年同期为1.94美元，增长了9.3%，在汇率中立的基础上增长16.5%。

2016财年全年摊薄每股收益为4.49美元，上一个财年的数据为3.35美元，增长34%。调整后的每股摊薄收益为8.59美元，去年同期为7.16美元，增长20%，在汇率中立的基础上增长29.1%。

BD两大业务板块成绩：

BD医疗板块在第四财季的全球收入为22.35亿美元，比去年同期增长7.3%，调整后的营业额为22.37亿美元，在可比业务的基础上增长7.9%。该板块的收入增长反映了给药流程解决方案（MPS）的强劲表现，以及制药系统（PS）和糖尿病护理部门（DC）稳固的业绩。

截止至2016年9月30日，BD医疗板块2016财年的收入为86.54亿美元，比去年同期增长34%，调整后的收入为86.69亿美元，在汇率中立的基础上增长4.7%。

BD生命科学板块，第四财季的全球收入为9.96亿美元，比去年同期增长2.1%，在汇率中立的基础上增长2.7%。该部门的收入增长反映了标本分析前处理系统（PAS）和生物科学（BDB）的稳定表现。

截止至2016年9月30日前的12个月内，BD 生命科学板块的总收入为38.29亿美元，比去年同期增长0.2%，汇率中立情况下增长3.4%。

展望2017财年：

BD公司预计2017财年的年收入将下降3.0%至3.5%，主要是由于2016年10月完成了呼吸解决方案业务的剥离工作。排除呼吸解决方案和其他在2016和2017财年已剥离业务，BD预计2017财年的年收入在汇率中立的基础上将增长4.5至5个百分点。

BD预计，2017财年全年摊薄每股收益介于7.23美元至7.33美元之间，增幅达61%至63%，调整后的全年摊薄每股收益介于9.62元至9.72元（以汇率中立计算），相当于12%至13%的增长，包括与呼吸解决方案业务剥离约稀释1.5个百分点。