苏州交响乐团正式成立 2017乐季正式开票

骨干成员名单公布

苏州2016年11月21日电 /美通社/ -- 11月18日，苏州交响乐团成立新闻发布会在驻地苏州文化艺术中心盛大召开。苏州市委常委、副市长、宣传部部长盛蕾，苏州工业园区工委副书记、管委会主任杨知评等领导出席发布会，共同启动乐团网站上线、为乐团新乐季开票。



苏州交响乐团成立新闻发布会现场

会上，杨知评宣布了苏州交响乐团骨干成员名单。他们是：苏州交响乐团团长，陈光宪先生；苏州交响乐团音乐总监，陈燮阳先生；苏州交响乐团首席指挥，许忠先生；苏州交响乐团副团长，朱蕙心女士。苏州交响乐团目前为两管编制乐团，未来将逐步拓展为小三管编制。自3月面向全球启动招聘以来，经过层层筛选，乐团目前已录取了来自中国、中国台湾、美国、英国、德国、法国、西班牙、意大利、俄罗斯、以色列、韩国、日本、澳大利亚、摩洛哥和哥伦比亚等15个国家和地区的58名优秀乐手。这些乐手均为一流艺术院校以及知名交响乐团的音乐精英，其中不乏比利时皇家交响乐团、莱比锡格万豪斯管弦乐团、马勒室内乐团等世界知名交响乐团的首席和助理首席演奏家。乐团平均年龄30岁，80%的人员在35岁以下；超过50%的人员拥有硕士及以上学历；男女性比例约为3：2；亚裔和欧美裔比例也约为3：2。可以说，这是一支高水平、国际化、结构合理、配置均衡、富有活力并深具潜力的艺术团队。乐团首席顾晨，毕业于澳洲音乐学院，曾担任悉尼交响乐团副首席、澳门交响乐团首席、贵阳交响乐团首席，拥有丰富的乐团演奏经验，是青年小提琴演奏家中的佼佼者。

苏州交响乐团填补了苏州交响乐领域的空白，密集的乐季音乐会以及全方位的合作演出与交流，为本土交响乐和艺术团体开拓了更为广阔的交流、协作、展示的平台，顺应了苏州国际化、现代化发展潮流，推动苏州文化建设呈现出继承与发展并重、传统与现代兼容、中方与西方互动的良好发展态势与繁荣格局。目前，2017音乐季52场音乐会中的部分已经开票，苏州交响乐团本着服务百姓、拓展乐迷的宗旨，制定了交响乐音乐会80-380元，室内乐音乐会50-180元的票价，此外，乐团还通过乐季套票、团购等方式实现丰富的优惠，以鼓励更多的听众走进音乐厅。这一票价政策一经推出就受到了乐迷的称赞。

苏州市委常委、副市长、宣传部部长盛蕾在致辞中强调，组建苏州交响乐团是苏州文化强市建设中具有重大突破、重要意义的一项工作，是苏州市委、市政府全面贯彻和响应习近平总书记关于“建设社会主义文化强国，着力提高国家文化软实力”的号召，协调推进“四个全面”、争当“迈上新台阶、建设新江苏”先行军排头兵，推动苏州文化进一步发展繁荣，不断提高城市知名度、美誉度和影响力的重要举措，彰显了苏州的经济发展实力和文化软实力，壮大了“文化苏军”队伍，成为了苏州城市文化的又一张新名片。