天合光能董事长高纪凡拜会联合国副秘书长

为实现2030可持续发展目标贡献力量

曼谷2016年11月21日电 /美通社/ -- 2016年11月18日，天合光能董事长兼首席执行官高纪凡应邀在泰国曼谷联合国亚太经济和社会委员会（ESCAP）总部拜会了联合国副秘书长兼ESCAP执行秘书Shamshad Akhtar，双方就推进新能源产业发展、解决亚太无电地区用电难等话题做了深入交流。



天合光能董事长高纪凡拜会联合国副秘书长Shamshad Akhtar

Akhtar副秘书长对中国政府和企业在推进全球可再生能源应用和可持续发展中所做的贡献给予高度评价，她希望更多像天合光能和高纪凡董事长这样有实力和社会责任感的企业和企业家参与到亚太地区实现2030可持续发展目标、推动无电地区实现能源普及和减少贫困等工作中来。

“联合国制定的2030可持续发展议程中，将能源普及确定为重要目标。随着未来太阳能等可再生能源的持续快速发展及储能技术和应用的成熟，完全可以构建自给自足的能源体系，解决发展中国家的供电需求。中国可以利用其技术及发展经验的优势，在一带一路沿线国家倡导并推动建立新的能源体系。”Akhtar副秘书长表示。

目前，在亚太地区还有约5亿无电人口，其中南亚占3.5亿，这是各国政府急需解决的难题。如何解决无电人口用电问题，实现能源普及目标，需要政府和企业共同找到好的方案，其中推动发展以太阳能为主力的新能源产业，是切实可行的解决方案。

高纪凡对Akhtar副秘书长的赞赏和认可表示感谢，并表示非常愿意积极开展与ESCAP的合作，推进新能源的普及和应用。天合光能秉承“用太阳能造福全人类”的理想愿景，愿意为实现联合国制定的2030可持续发展目标贡献自身力量。

高纪凡还指出，中国目前在开展的光伏扶贫工作是一种将能源普及和减少贫困结合的好模式，值得在全球其他无电贫困地区推广。同时还建议ESCAP建立更灵活和有效的沟通机制和平台，使政府、企业、研究人员和金融机构能更高效地沟通对接。

关于天合光能

天合光能有限公司（TSL） 是全球领先的组件供应商，一流的系统集成商和智慧能源的开拓者。创立于1997年，作为中国最早的光伏系统集成商之一，天合光能今天与全世界的安装商、分销商、公用事业及项目开发商共同努力创造智慧能源。天合光能不断在技术创新、产品质量、垂直整合以及倡导环境保护等方面引领行业。欲了解更多信息，请浏览公司网站：www.trinasolar.com

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