艾森生物RTCA实时无标记细胞分析仪获仪器届“奥斯卡”奖

杭州2016年11月21日电 /美通社/ -- 近日，艾森生物旗下产品 -- RTCA实时无标记细胞分析仪产品线，以其独特的微金电极阵列技术，可实时、无标记检测细胞增殖、形态、粘附及迁移浸润等多种生理学参数，荣获全球仪器届“奥斯卡”奖Corporate Vision Magazine的最高荣誉 -- 2016年度“Premier Cell Analysis Instrument”。这一仪器评选活动极具权威性。只有同时满足仪器技术的创新性和对领域内研究具有极大的推动意义的两个前提下，才有可能获得如此殊荣。此次，艾森生物公司获此年度奖项，表明该期刊及生命科学领域的研究者对艾森RTCA产品的一致肯定和认可。

RTCA实时无标记细胞分析仪是基础生物学与应用生物学领域中，细胞水平检测不可缺少的工具。能极大提高药物开发和基础生命科学研究的自动化过程及产出通量，并从根本上改进人们从事细胞分子生物学研究的手段和方式。长期以来该领域存在的挑战是，大部分细胞检测方法属于终点检测，评估单一或者几个时间点的数据。与此相反， RTCA实时无标记细胞分析技术以一种非侵入性的检测方式，实时检测并获得细胞生长，死亡及迁移浸润等的动力学过程。这项技术最大限度地获得一个广泛的相关性生理分析数据，包括：免疫细胞介导的癌细胞杀伤，癌细胞垂直浸润/迁移，环境毒理学和心脏毒性，新药研究和免疫细胞的活化。

艾森生物首席技术科学家王小波博士表示，公司从成立之初的主要研究方向和宗旨是“提供细胞测量的高准确性、高可靠性和更宽应用范围的检测技术，为小分子、生物大分子或其他细胞水平检测，提供创新的解决方案”。

目前， RTCA仪器拥有三大类10多个产品，被全球30个国家、2000多个大型制药企业和研发中心广泛应用。如全球500强的强生、辉瑞、默克等大型制药公司，及美国卫生研究院（NIH）、美国肿瘤研究所（NCI）、美国环境保护署（EPA）、哈佛大学、斯坦福大学、Scripps研究所、Salk研究所等世界顶级研究机构。在数十个研究领域中约有1250多篇文章出版。艾森RTCA实时无标记细胞分析技术，已成为当前国际细胞水平检测的新标准。