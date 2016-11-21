亚洲首个零浪费、零排放商业论坛将于新加坡举行

可持续发展责任商业论坛将挑战成为亚洲最雄心勃勃的零浪费、零排放活动。

责任商业论坛由联合国开发计划署和全球倡议共同举办。600多名国际商务、政府和非政府组织领导人将于11月22日至24日在新加坡深入讨论如何落实联合国可持续发展目标。

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新加坡2016年11月21日电 /美通社/ -- 联合国开发计划署、全球倡议和新加坡将欢迎来自全球的600多位商业与可持续发展领袖、高级政府官员、联合国机构和非政府组织于2016年11月22日至24日参加可持续发展责任商业论坛。

大型会议往往是资源密集型，是举办城市和居民的温室气体排放、污染和浪费的主要来源。考虑到对环境的影响，新加坡第五届责任商业论坛确立了成为亚洲第一个零填埋垃圾零排放活动的雄心勃勃的目标，从会议讨论的问题到后勤工作两方面彰显了其对可持续经济的承诺。这是在亚洲举行的大型商业会议第一次做出这样的努力。

联合国助理秘书长、联合国开发计划署助理署长兼亚太局局长徐浩良先生表示：“随着2015年成为史上最热年，我们迫切需要创新、扩大规模并提高效率来实现可持续发展目标。零浪费零排放的责任商业论坛将成为实现这一目标的范例。”

全球倡议首席执行官Tony Gourlay也提到：“当我们与商业伙伴们齐聚责任商业论坛，为大家可持续发展承诺的落实开辟新天地时，我们需要言行一致地举办本次活动。我们还想让大家思考每个塑料杯、每次飞行、每个参会证件是怎样影响地球的。”

滨海湾金沙大酒店是本次会议会场的可持续合作伙伴，他们推出的金沙 ECO360绿色会议计划将即时审查包括食物、餐巾纸、舞台布景在内的每一个细节，提高今年会议的标准，减少浪费，在任何可能的方面减少碳足迹和对环境的整体影响。

滨海湾金沙大酒店可持续执行总监Kevin Teng说道：“这是我们第四届也是最雄心勃勃的一届责任商业论坛。我们已经启动了满足每年论坛高可持续性目标的方案，但今年尤其令人兴奋，因为它是滨海湾金沙的第一次零填埋垃圾的活动。我们不遗余力地调整服务，以尽量减少活动范围内产生的垃圾。”

新加坡展览会议组织者和供应商协会将审查本次责任商业论坛在可持续发展方面的努力，包括是否达到零填埋垃圾零排放的目标，并以新加坡旅游局《可持续活动指南》倡议的MICE可持续性认证，从管理方式、废弃物、能源、水、社区、人力资源等方面来证明此次会议的可持续性。滨海湾金沙大酒店将为责任商业论坛提供一份记录该活动可持续性亮点的可持续影响声明和一份数据追踪报告。活动结束一个月后，责任商业论坛将发布一份综合的可持续报告。

此次论坛面临的主要问题包括参会代表搭乘国际航班飞往新加坡造成的大量碳排放，食物浪费，舞台搭建产生的废弃物，参会人员传播资料，餐饮以及活动的高能源需求。为了达到零填埋垃圾和零排放的目标，以下是我们采取的一些措施：

无纸质项目介绍和名片 -- 论坛有一个定制的手机应用程序，包含利用领英等社交媒体进行的现场问答环节，参与者可以在线实时交流，以及电子版项目介绍和媒体活动安排 。

参会证由100%可回收的香蕉纤维制成，会议结束后再次回收 。

不提供肉类食品。滨海湾金沙酒店的厨师首次使用100%易消化食材制作当地口味的素食餐。剩余食物直接倒入餐厨垃圾沼气池，实现食物零浪费。

无纸质门票。统一使用电子门票，与会者在签到处无需打印纸质门票 。

无纸质商标、横幅。只设立电子标志，进行会议宣传 。

会场内减少空调使用，降低能源浪费。力争实现会场内每位代表的能源消耗量控制在20千克温室气体内。

零排放目标预计在运输过程中减少约320吨二氧化碳排放，由于今年以零填埋垃圾为目标，又将减少130千克二氧化碳排放 。

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不能回收的将被抵消。论坛举办期间200多个往返新加坡的国际航班的所有碳排放都将通过我们的合作伙伴南极集团100％碳补偿。去年的责任商业论坛产生了207吨二氧化碳 -- 92％是由国际航班产生，所有这些都由责任商业论坛抵消。随着与会人数的增加，今年的零排放目标预计在运输过程中抵消约320吨二氧化碳。

由于今年以零填埋垃圾为目标，又将减少130千克二氧化碳排放。