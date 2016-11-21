2016中国商业品牌（浙江衢州）资源对接会举行

- 暨浙江名品展

衢州2016年11月21日电 /美通社/ -- 为搭建良好的商业供需对接平台，2016年11月18日，“2016中国商业品牌（浙江衢州）资源对接会暨浙江名品展”在衢州市拉开序幕，活动以“搭建招商新平台、助推商业新发展”为主题，此次活动由浙江省商贸业联合会与衢州市商务局联合主办，浙江省现代商贸企业服务中心与衢州市市商贸业联合会承办。浙江省商务厅周关林副巡视员、衢州市人民政府副市长马梅芝、衢州市政协副主席刘炳炎、衢州市商务局局长方法、浙江省商贸业联合会秘书长魏君聪等领导出席了本次大会。

本次大会在浙江省商务厅、衢州市人民政府指导下，主办单位积极筹备，以商业资源对接的“非诚勿扰”式平台，组织商业项目与品牌连接，增强商业地产供需交流探讨、创新融合和资源对接，同时也是一次知名品牌资源与区域性城市商圈的“零距离”接触。本次活动分为资源对接和浙江名品展示展销两大板块，共30余家省内外商业品牌及服务商、26个商业项目参加资源对接会，70多家品牌企业参加浙江名品展，为衢州城市商业及产业功能区商业等新兴商圈提供了一次较好的交流与互动。

会上，衢州市人民政府副市长马梅芝发表了热情洋溢的欢迎致辞，省商务厅副巡视员周关林对本次盛会表示祝贺。

衢州通成信息化农贸市场管理有限公司董事长姜伟、衢州新湖房地产开发有限公司前期部经理邱伟、衢州新农都实业有限公司营运部副经理李友军、衢州凯泰汽配城综合开发有限公司总经理罗顺荣、开化金佰汇控股有限公司营运发展总监李咏红、东方集团有限公司购物中心事业部经理尹卸香代表衢州商业项目进行了招商发布推介。到会的部分商业品牌分享了各自的品牌成长故事，以及即将在衢州的拓展计划，深圳天禧璁彩院线建设管理有限公司拓展总监欧阳建淏，浙江联华快客便利有限公司总经理马剑，孩子王儿童用品有限公司拓展总监张兴勇，洲际酒店集团事业部大中华区发展经理包舟玮，开乐迪量贩KTV拓展总监朱永强也在会场进行了品牌推介，并与衢州商业资源进行了无缝对接，许多品牌在现场对推介项目产生浓厚兴趣。衢州本地重点商贸企业和城市商业综合体更是与众多在场品牌的交流中获取了大量宝贵信息，并借机增进了解，建立起合作关系。

在衢州市商务局长方法的眼中，资源对接会就是一次特殊的“相亲会”，并提出了“三个新”的体会：一是形式新。省、市商贸业联手打造区域性城市商圈，这是一次全省范围内供给侧改革的新尝试；二是服务新。以此为契机，较好地整合了国内外知名品牌资源，是政府招商引资的一次创新；三是内容新。对区域主流商业地产的一次检阅，充分展示商业地产的发展规模、成就和品牌形象，为商贸企业、金融机构、政府部门、媒体提供了全面对话的新平台。

当前，受经营成本上涨、消费需求结构调整、网络零售快速发展等诸多因素影响，实体零售发展面临诸多挑战。衢州市商务局积极围绕城市新区商业及产业功能区商业在区域结构、业态结构、商品结构方面推动企业积极调整。适逢国务院办公厅提出实体零售创新转型意见之际，主办方在大会当天特邀国家商务部智库零售产业咨询专家，北京大学零售业研究中心主任、研究员王向阳作了《零售业现状分析与发展趋势探讨》的主题演讲，让在场嘉宾受益匪浅。



北京大学零售业研究中心主任研究员王向阳作主题演讲启动仪式

此外，70多家浙江名品企业同步在衢江东方广场商业街开展为期3天的展示展销活动。浙江名品展涵盖食品、服饰、珠宝首饰、电器、农副产品等，为大会增添了不少亮点。

本次大集活动得到了各大媒体支持。CCTV、浙江在线等数十家中央、省、市主流媒体集中报道了活动盛况。