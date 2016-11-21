SGS加入ZDHC有害化学物质零排放计划

上海2016年11月21日电 /美通社/ -- 近日，第4届ZDHC有害化学物质管控利益相关方暨绿色制造会议在上海举办，全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构SGS出席会议，并就多项议题同与会嘉宾代表交流看法。

在本次会议期间，SGS全球纺织品技术总监蒋红博士和全球环境服务经理Xavier Vital作为专家组成员，分别参与生产限用物质清单（MRSL）、废水水质、审计协议和研究、数据和信息共享及培训等环节的小组讨论，结合SGS服务的专业技术能力和在产品质量管理的丰富实践经验，对ZDHC在供应链中的应用实践提出了建设性的意见。



SGS技术专家参与技术讨论

SGS已于近日正式宣布加入有害化学物质零排放（ZDHC）计划。ZDHC计划是由22个签约品牌商，7个价值链关联企业，和4个协会组成的团体。ZDHC致力于在服装和制鞋行业中，广泛实施可持续化学和最佳实务，推动在服装和制鞋行业价值链中的危险化学物质零排放，进而改善环境和民生。通过此项行动，SGS将与20多个领先的品牌商一起致力于在整个行业中推动负责任的化学品管理，对ZDHC的愿景提供持续的支持，即在服装和制鞋行业中广泛实施可持续化学和最佳实践以保护消费者、工人和环境。

SGS承诺会以协作、开放的态度来完成这一工作。SGS将积极参与此项目并与ZDHC、品牌商、零售商以及各利益相关方一起致力于实现ZDHC联合路线图中设定的里程碑，并为此提供一系列涵盖在SGS零排放整体解决方案中的广泛的服务。

SGS将凭借着全球化和多领域的技术平台（包括环境，健康与安全，全球纺织品与鞋类服务，工业链评估解决方案，及蓝标认证bluesign®等），SGS的服务及专业技术经验，为从化学品供应商到品牌商和零售商等贯穿整个供应链的行业相关利益方，提供全方位的服务及SGS零排放整体解决方案。