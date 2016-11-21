沙利文颁布2016中国区电化学发光免疫诊断市场卓越创新奖

北京联众泰克科技有限公司荣获该项殊荣

上海2016年11月21日电 /美通社/ -- 基于对电化学发光免疫诊断市场的调研和分析，以及对业内相关公司的研究和评估，全球著名增长咨询公司 Frost & Sullivan 弗若斯特沙利文（以下简称“沙利文”）授予北京联众泰克科技有限公司“2016年度中国区电化学发光免疫诊断市场卓越创新奖”。这一奖项是对联众泰克在中国电化学发光免疫市场的不断创新和努力给予的高度认可和赞誉。

随着人口老龄化、医保完善以及中产阶层不断增多，中国医疗服务需求急剧增加，推动了中国体外诊断市场快速增长。据统计，中国体外诊断市场人均消费仅为2美元，远低于欧美等发达国家30美元的人均消费水平，体外诊断市场在中国有着广阔的增长空间。近年来，免疫诊断已成为体外诊断市场中占比最大的细分领域，依靠化学发光技术的推动增长迅速，是一定时期内 IVD 行业成长的主要推动力。化学发光免疫诊断是将化学发光系统与免疫反应相结合，根据化学反应产生的辐射光强度来确定抗原或抗体含量的诊断技术。凭借灵敏度高、特异性强、检测速度快和自动化程度高等优点，广泛应用于肿瘤标记物、传染病、内分泌功能、激素等方面的诊断。

相比欧美国家，中国化学发光免疫诊断的起步较晚，但发展速度非常快，市场规模增长迅速。目前国外品牌占据了化学发光免疫诊断市场90%的市场份额，聚焦三甲医院等高端市场。随着国内企业在化学发光领域加大研发，推出国产全自动化学发光仪打破了国外企业长期垄断的局面。政策层面对国产医疗设备的扶持力度加大，比如去年5月公布的《中国制造2025》提出要提高医疗器械的创新能力和产业化水平，重点发展高性能诊疗设备和移动医疗产品。国产化学发光产品将凭借价格优势和政策扶持进一步打开国内基层医院市场。当前，大多数国产化学发光免疫诊断设备在稳定性、精密度等方面与进口产品仍有一定差距，但在基本功能方面已接近进口产品，性价比优势十分明显。

电化学发光免疫分析法（ECLIA）是继放免、酶免、化学发光免疫测定之后的新一代免疫标记测定技术，是电化学和免疫测定相结合的产物，也是世界公认的最先进的临床免疫检测技术。联众泰克科技有限公司聚焦先进的电化学发光免疫技术，相继在中国、美国、韩国、日本等国家申请了发明技术专利。联众泰克旗下的 UD90DT 电化学发光分析仪可以同时兼容三丙胺（TPA）系统和二丁基乙醇胺（DBAE）系统，两套电路控制程序可以满足不同的反应体系。相应的试剂盒可用于包括甲功、性腺、肿瘤标志物、心肌标志物、糖尿病、传染病、贫血、肝纤等18个应用领域的100余个人体疾病检测及100多种食品安全的检测项目。其优点为稳定性高、检测精准。同时，联众泰克打破了国外公司在电化学发光领域的垄断局面，电化学技术进入壁垒高，相应的技术产品回报率高。由于其创新技术及低成本使得公司可以在未来取得高利润。

沙利文最佳实践奖是对企业在技术创新、商业模式创新以及产品创新等方面取得的卓越表现以及杰出成绩的认可。联众泰克凭借其研发的先进电化学发光免疫技术，打破了国外品牌在这一领域的垄断，以向国内使用者提供稳定性高、检测准确及性价比高的产品为目标。沙利文通过严格的评审，根据对市场地位、增长潜力、产品特性和竞争优势四大指标的研究，将“2016年度中国区电化学发光免疫诊断市场卓越创新奖”授予北京联众泰克科技有限公司。