聚焦白内障老视治疗，三焦点人工晶体技术一体化满足矫治新需求

-- “夕阳无限 无镜精彩”中老年人视觉健康大讲堂成功举行

沈阳2016年11月21日电 /美通社/ -- 由辽宁省医学会主办，中国医科大学附属第四医院及中国医科大学眼科医院承办的辽宁省医学会第15次眼科学术会议暨东北四省区眼科学术会议于日前在沈阳隆重召开。会议同期，由辽宁省眼科学会、中国医科大学眼科医院联合沈阳生活广播《健康来了》开展的“夕阳无限无镜精彩” 中老年人视觉健康大讲堂成功召开。

辽宁省医学会眼科分会主任委员兼中国医科大学眼科医院院长张劲松教授受邀担任主讲嘉宾，聚焦中老年常见眼科疾病白内障与老视等问题，与近250名来自沈阳当地的中老年患者进行了深入交流，还就现场患者的个体化眼病问题做出了详细的分析及专业的指导。讲座中，张劲松教授指出，“选择合适的看远中近均清晰舒适的三焦点晶体对提高生活质量非常关键。”活动现场气氛热烈，多数参加者对三焦点这一新技术充满极大兴趣。此外，现场中国医科大学眼科医院与全球光学技术领导者蔡司宣布正式成立“三焦点白内障老视临床应用中心”，未来将更好地助力沈阳及周边地区中老年患者实现健康视觉。

警惕白内障老视治疗误区，手术仍为最佳方式

在人口老龄化的背景下，白内障、老视等老年性视力缺陷患病年龄提前，为个人和社会带来沉重负担，中老年人视觉健康问题已经成为我国重大的公共卫生问题。数据显示，我国40岁以上人口中，未矫正的“老花”人数约为3.71亿人[1]，60至89岁人群白内障发病率约为80%，90岁以上人群白内障发病率达到90%[2]以上。然而，相对于如此庞大的患病人群与高发病率，中国中老年人视力缺陷疾病，尤其是白内障的治疗现状不尽人意，这主要是患者对疾病及治疗方式的认知存在误区。

老视，即俗称的老花眼，因为年纪的增大使得晶状体硬化，或是用眼疲劳过度导致的。白内障作为临床上最为常见的致盲性眼病之一，简单来说指的是晶状体浑浊，看远看近均模糊不清，雾蒙蒙的。白内障初期的症状会出现视力模糊不清、视力衰退的情况，与因眼部的调节能力衰退出现视力模糊的老视相类似的症状使得很多人产生了错误的认知，从而错过最佳治疗时机。

目前手术是国际公认的治疗白内障的最佳方式，但据统计中国每一百万的白内障患者中，接受手术的只有1400人左右，手术率仅为发达国家的1/6 [3]。很多患者惧怕在眼部动刀，通常会选择采用滴眼药水进行保守治疗。更有不少老年人认为眼睛看不清是一种正常的老化生理现象，或认定白内障不会危及生命，因此常会拖延治疗时间直至濒临失明的阶段，才会去医院接受专业的治疗。

对此，张教授指出，“从生命角度看，双眼失明的患者会减寿五年，因此一旦患有白内障需及时接受专业治疗。滴眼药水虽然能帮助患者获得心理解脱，某种程度上延缓病情，但目前的眼药水治疗水平并不能从根本上治愈白内障。如错失治疗时机，双眼失明会给患者生活带来生理与心理的负担，降低生活品质，极易引发精神抑郁症，甚至还会影响到其他身体技能。”

革命性三焦点技术， 一体化满足白内障老视矫治需求

随着技术的发展，白内障手术不断进步与完善，正从单纯治疗白内障发展为治疗白内障与治疗老视相结合，帮助患者获得更加清晰自然的视力。人工晶体技术也迅速发展，材质、构形不断改进与突破，已经有多种不同形状、规格和材质等供患者选择；同时功能已从仅仅实现复明，进展为能使患者恢复远视力，更进而帮助患者获得近、中、远全程视力。

三焦点人工晶体目前代表着最先进的白内障老视治疗技术，突破了传统的单、双焦点人工晶体的局限性，能全程覆盖远中近视力，不仅能够帮助白内障患者重返优视力，还能够同时矫正老视眼，一体化解决白内障老视的矫治。从临床应用来看，三焦点人工晶体术后全程远中近视力质量高，脱镜率高，大大减少光晕、眩光等不良光干扰现象，大幅度提升患者满意度。

“我们做任何一个手术都应该考虑其价值与性价比。”张劲松教授指出，“就单焦点而言，做完手术以后，你要看近就不能看远，看远就不能看近。而植入三焦点人工晶体，能够一次性解决白内障、近视、老花等问题，可以说远中近全解决，这是最理想的状态。”

谈及中国医科大学眼科医院三焦点白内障老视临床应用中心的成立，张教授说道，“此次三焦点临床应用中心的设立正是希望能够更好地将这项最新的治疗技术带给沈阳及周边地区的居民，帮助他们有效地解决视觉健康问题，实现理想的视觉体验，从而提升其生活品质。”

据介绍，三焦点人工晶体技术自引入中国市场以来，全国各地已有千余位白内障老视的患者接受了三焦点植入手术，术后视觉恢复了年轻态，完全脱离了眼镜，远中近均实现了清晰、舒适、持久的视觉体验。