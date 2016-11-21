昆明电动车展盛大开幕

昆明2016年11月21日电 /美通社/ -- 由云南省工商业联合会、云南省总商会，缅甸、泰国、越南、柬埔寨、马来西亚、孟加拉国驻昆领事馆等单位支持，云南省电动车商会、云南省能源研究会主办，云南佳卓会展有限公司承办，南亚网提供媒体支持的“2016昆明泛亚电动车及新能源汽车展览会”（以下简称PAEV）于11月18日在滇池国际会展中心2号馆正式拉开帷幕。PAEV，朝着“专业化、品牌化、国际化”的方向，以“引厂入滇，辐射南亚东南亚市场”目标，本着“低碳生活、绿色出行”的环保理念，凭借雄厚实力和专业水准，将多角度、全方位呈现电动车及新能源汽车产业生态和未来前景，通过凝聚业内精英、深挖产品潜能、走出国门、占领南亚、东南亚市场。



昆明电动车展盛大开幕

市场巨大 发展无限

2015年云南省电动自行车销量突破100万辆，全省电动自行车保有量接近1000万辆，云南省全年电动车的需求量约100万辆以上，全年更换电池300多万组。除本省消费外，电动车企业还可以开发东南亚市场。到2020年，云南省电动车产量可以超过100万辆，产值突破100亿元，成为云南省又一个超100亿元产业。

西南门户 面向东南亚

云南，作为一个拥有16个国家级边境贸易口岸的大省，不仅具备17万公里的公路通车里程，而且与越南、老挝、泰国及马来西亚、新加坡、印度尼西亚等公路、高铁联合构建直通运输网络，能够便捷连通南亚、东南亚国际市场。在“进城没有出国快”的云南，对外便利的地理交通条件，为电动车及新能源汽车行业纵深开发东南亚市场带来前所未有的发展良机。

开幕隆重 大咖集聚

18日上午十点，PAEV举行了隆重的开幕式。开幕式邀请了云南省电动车商会会长周云江，云南省能源研究会秘书长郑志峰，广东省电动车商会会长孙木钳，四川省电动车商会会长陈俊，广西贵港市港北区人民政府区长覃露，江苏省无锡华伟车业董事长赵建忠，成都市电动车商会执行会长腾政，浙江南都电池董事长张盘方，四川川奇机电董事长陈锦江，广东小刀科技公司董事长张晓东，浙江台州轻捷电动车董事长张孝友，无锡城市风影电动车制造有限公司董事长施路达，四川俏金迪新能源汽车制造有限公司董事长黄仲平，云南省电动车商会执行会长牟勤业，云南省电动车商会监事长周玉明，云南省电动车商会常务副会长兼书记徐胜尚，云南省电动车商会常务副会长兼秘书长叶怀书，广西贵港市港北区招商局党委书记宁鸿，广西壮族自治区电动车协会常务副会长梁文元，江苏无锡诚信车辆厂董事长蒋明祥，浙江台州五星钻豹电动车公司总经理黄青平，以及四川世纪雄风电子科技公司总经理黄顺。

精英云集 品牌荟萃

PAEV吸引了来自全国各地优秀电动车及新能源汽车品牌参展。有来自蜀地的四川世纪雄风科技有限公司、四川倍特电动车有限公司、四川玉骑铃科技有限公司、四川俏金迪新能源汽车制造有限公司、四川川奇机电有限责任公司；有来自江南的浙江台州五星钻豹电动车公司、浙江长兴南都电源有限公司、江苏无锡金箭电动车有限公司、江苏科能电池科技有限公司、浙江长兴铁鹰电气有限公司、江苏金捷电子有限公司、无锡城市风影电动车制造有限公司、浙江卡希路电动车有限公司；有来自北地的天津集美电子科技有限公司；更有云南本土的云南新鑫大陆商贸有限公司、云南周派商贸有限公司、云南振兴集团电源有限公司、云南易达高端电动车零部件公司、云南运利经贸有限公司、云南驰程工贸有限公司、云南泛宇电动车制造有限公司、昆明轻捷商贸有限公司、昆明辉之商贸有限公司、昆明广江商贸有限公司、昆明芸锦商贸有限公司、昆明西部四达摩托车配件经营公司、昆明酷骑商贸有限公司、昆明自动化成套集团股份有限公司、昆明酷帅电动车经营公司。

PAEV希望通过各方的努力打造成联动西南、面向东南亚国家的电动车行业交流平台，并使之成为中国最大的电动车外贸出口平台。

创事业、造福祉。4个展馆，5万平米，明年的PAEV将以更广博的胸怀迎接新能源行业的四海宾朋。未来近在咫尺，看谁把握先机。

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161121/0861612419