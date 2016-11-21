国际艺坛盛事全球水墨画大展明年八月香港举行

庆祝香港回归20周年

汇众全球500最佳画作现正展开作品征集

香港2016年11月21日电 /美通社/ -- 表现当代水墨画艺术的博大精深与及最高水平的“全球水墨画大展” 将于明年8月3日至8 日假香港会议展览中心举行，免费对海内外艺术爱好者及民众开放。这项以当代水墨作品为主题的国际艺坛创举，由香港艺育菁英基金会主办，旨在推动水墨画艺术发展，借着在全球精选500位来自世界各地的水墨画精英的佳作，通过展览进一步提升水墨画在国际上的地位。

“全球水墨画大展”现在已经开始在全球征集水墨画作品，热烈邀请内地艺术界、水墨画家及艺术爱好者积极参与。征集得来的作品经评审后将选岀500幅精英佳作展出，今次水墨画展的展馆占地超过1.5万平方米，估计可以吸引近15万名参观人士；预期将成为香港及国内外历来最具规模、最多品种、水平最高的水墨画大展。

“全球水墨画大展”获得香港特区政府和国学大师饶宗颐的支持，成为不同国家及年龄的水墨画家展示作品、交流心得经验的平台。主办机构特意邀请香港特别行政区官员，以及中、港、台三地的水墨画师及艺坛精英出席今天的发布会，强化艺术凝聚力。

海内外历来最规模水墨画展 庆祝香港回归20周年

出席今天北京发布会的嘉宾包括：香港特别行政区民政事务局副局长许晓晖女士、艺育菁英基金会主席方黄吉雯女士、“全球水墨画大展”策展人郭浩满博士、前财政部长项怀诚先生、中国美术家协会主席刘大为先生、香港水墨大师王无邪先生及台湾现代水墨之父刘国松先生；还有多位艺术界杰出人士，包括中国工笔画协会会长冯大中先生、中国艺术研究院工笔画院院长何家英先生、中国著名艺术家石齐先生、中国艺术研究院副院长田黎明先生、中国美术家协会副主席许钦松先生、中国美术学院教授博士生导师吴山明先生、北京画院艺术委员会副主任莫晓松先生及兰溪市文联主席陈军先生。

艺育菁英基金会主席方黄吉雯女士表示：“作为庆祝香港回归20周年的活动之一，‘全球水墨画大展’旨在推动水墨画艺术发展，希望集合全球500位水墨画精英的佳作，进一步提升水墨画在国际上的地位。北京云集艺术精英，其中不乏大师级水墨画高手，所以我们特地选择在北京举行发布会，诚意邀请内地艺术界参与盛事。现时活动已经在全球开始公开征集画作，希望大家向身边的水墨画家及爱好者广传。我相信透过今次作品征集，可以发掘更多水墨画界的明日之星，让他们的作品与水墨大师之作同场竞艺，达致薪火相传，让水墨艺术蔚然成风。‘全球水墨画大展’获得香港政府和饶宗颐大师的支持，有助香港产生强大的艺术凝聚力，并为香港成为‘亚洲水墨之都’的目标跨进一大步。”

方主席续称：“我很高兴‘全球水墨画大展’得到中、港、台一众水墨画艺术专家担任顾问委员会成员，以示支持，包括：国学大师饶宗颐教授、香港特区政务司司长林郑月娥女士、中国美术家协会主席刘大为先生、北京画院院长王明明先生、中国工笔画协会会长冯大中先生、中国美术家协会副主席何家英先生、中国著名艺术家石齐先生、中国国家画院常务副院长卢禹舜先生、中国艺术研究院副院长田黎明先生、中国美术家协会副主席许钦松先生、上海美术馆名誉馆长方增先先生、中国美术学院教授博士生导师吴山明先生、深圳文联荣誉主席董小明先生、香港水墨大师王无邪先生、台湾现代水墨大师刘国松先生、台湾艺术界代表江明贤先生、台湾资深出版人何政广先生，以及美国加州大学中国研究中心主任沈揆一教授。”

现正开展在全球范围公开征集作品 将选出500幅感动人心的佳作

香港首次举行的“全球水墨画大展”现在已经开展在世界各地征集水墨画作品，经评审后将选岀500幅感动人心的佳作，借着展览提升香港在水墨画界的国际地位，打造香港成为“亚洲水墨之都”。

“全球水墨画大展”策展人郭浩满博士在新闻发布会上表示：“‘全球水墨画大展’征集及展出500名来自世界各地的杰出水墨画家佳作。我们要求具有鲜明艺术风格、高技巧难度和功力，可以代表作者顶尖水平的画作；工笔写意、风格题材及手法技巧不限，画家的职称辈份、国籍年龄不限。”

评审团成员计划将由約20位在艺坛有公信力的人士组成，现时已答应的成员有17位，包括筹委会成员：香港特区民政事务局副局长许晓晖女士、香港特区康乐及文化事务署副署长吴志华博士、艺育菁英基金会主席方黄吉雯女士、“全球水墨画大展”策展人郭浩满博士，和艺坛人士，包括香港特区康乐及文化事务署艺术推广办事处总监刘凤霞博士、香港康乐及文化事务署前总馆长邓海超先生、中文大学艺术系系主任莫家良教授、中文大学文物馆馆长姚进庄教授、美国加州大学中国研究中心主任沈揆一教授、特邀画家组代表：王无邪先生、何百里先生、林湖奎先生、黄孝逵先生、沈平先生、熊海先生、王秋童先生及陈成球先生，评审团以网上评审方式选出优秀参展作品。

郭博士指出：“‘全球水墨画大展’有两大关键：首先，每位顾问委员会成员都是水墨画界举足轻重的人物，能够通过展览能让他们众首一堂，实在难能可贵，亦足以证明‘全球水墨画大展’的实力和档次。第二是评审团的专业性，既有画坛代表、政府代表，亦有艺术馆馆长、学术界主任等，他们皆不论参加画家身分背景，只会以画论画，因此‘全球水墨画大展’是一个以公开、公平、公正的原则从全球征集作品并进行作品评审的展览。”

报名及画作征集已经开始，截止日期为2017年2月28日，有兴趣参加的画家可登入大会网址 www.inkglobal.org 并利用网站的上载系统递交画作。参展作品尺寸统一为六尺整宣( 96.5x178厘米，面积约1.5平方米 ) 或 八尺整宣 ( 123x249厘米，面积约2.5平方米 ) ，作品可以为组画。报名详情及结果将于大会网站 www.inkglobal.org 公布。

“全球水墨画大展”为画坛大师及明日之星打造交流平台

“全球水墨画大展”以现代、当代及20世纪水墨为主题，大致分类为人物、山水、花鸟鱼虫、动物、当代水墨等，为来自不同国家，不同年龄的水墨画家打造平台，展示作品并促进双互文化艺术交流，提升个人艺术修养及造诣。

“全球水墨画大展”得到一众中、港、台水墨画坛大师的鼎力支持，中国美术家协会主席刘大为先生在新闻发布会上表示：“内地各省各地、每月每年都有各式各样的水墨画展览，但当我得悉‘全球水墨画大展’的规模之大和覆盖面之广后，我真的十分感动，也十分期待。我相信以香港的地理优势，‘全球水墨画大展’一定成为日后水墨艺术发展的里程碑，影响深远。”

香港水墨大师王无邪先生表示：“‘全球水墨画大展’无论在参与的画家数量和展品的主题种类均首屈一指。我相信‘全球水墨画大展’将会推进全球水墨画艺术的发展，造就成百花齐放的格局面，并亦引领大众认识水墨艺术。”

台湾现代水墨之父刘国松先生说：“‘全球水墨画大展’其中一个特点在于全球征集作品，此举能打破地域界限，连结全球的水墨艺术爱好者，同心协力的为水墨画尽一分力，并为水墨画界打开新的一页。”

大师级水墨画作品免费对艺术爱好人士及民众开放

“全球水墨画大展”将免费对海内外艺术爱好人士及民众开放；参观者可以透过欣赏、了解及探索水墨画作品，加深对中华文化源远流长的历史及文化艺术发展的认识。

这次活动除了展览之外，更将举行水墨名家讲座暨即场示范及导赏团，让观众近距离欣赏水墨名家之功力，聆听他们的独到见解。