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2016中国（昆明）节能环保和新能源产业博览会隆重开幕

2016年11月21日 14:44 编辑： 经理人网编辑
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昆明2016年11月21日电 /美通社/ -- 由云南滇池国际会展中心运营管理有限公司、云南省节能协会、云南省绿色建筑协会、云南省太阳能协会、云南省能源研究会和云南万隆会展服务有限公司等单位联合举办，昆明市博览事务局和中国能源研究会支持，南亚网提供全程媒体支持的2016中国（昆明）节能环保和新能源产业博览会11月18日上午9:30在昆明滇池国际会展中心12号馆隆重开幕，展期将持续3天（11月18日-20日本次展会聚了云南能投汽车、昆明电研新能源、左中右电动汽车、杨帆环保、祥光太阳能光伏、热派节能、现代阳光太阳能、火鹰太阳能等80余家企业参展。

2016中国（昆明）节能环保和新能源产业博览会隆重开幕
2016中国（昆明）节能环保和新能源产业博览会隆重开幕

“十三五”时期是云南省加快推进新型工业化、城镇化，实现经济社会跨越发展，全面建成小康社会的攻坚时期，是加快产业转型升级，推进绿色制造，构建资源节约型、环境友好型社会，成为生态文明建设排头兵的关键时期，2016中国（昆明）节能环保和新能源产业博览会的适时举办，对云南省争当全国生态文明建设排头兵、宣传推广节能环保、新能源技术和产品起到了积极的引导作用。展会首日，来自云南省有关政府机构、相关协会、石化、钢铁、电力、冶金、煤炭、矿冶、房地产、建筑、医院、高校、科研机构、设计院、节能服务公司等单位的决策者、部门负责人共计800余人莅临展会现场，获取节能环保、新能源发展新技术产品及先进理念，部分参展企业首日已达成签约。

2016中国（昆明）节能环保和新能源产业博览会隆重开幕
2016中国（昆明）节能环保和新能源产业博览会隆重开幕

作为2016中国（昆明）节能环保和新能源产业博览会的同期合作活动，由云南师范大学和云南省生物质能源产业技术创新战略联盟将主办的第二届云南生物质能源发展论坛将于11月25日在昆明滇池国际会展中心举行。为推动会议顺利举行，由战略联盟理事长单位于11月14日下午在云南师范大学太阳能研究所318会议室组织召开了论坛第二次筹备会，出席本次会议的单位有云南师范大学、云南省沼气工程技术研究中心、西南林业大学、昆明电研新能源开发有限公司、云南腾众新能源科技开发有限公司、云南省生物质能研发中心、中科院昆明植物研究所、中科院西双版纳热带植物园、云南龙川江生物开发有限公司、云南恒铄达环保工程有限公司、云南创新生物孵化器有限公司、云南新世新能源科技开发有限公司、云南省农村科技服务中心、昆明滇池国际会展中心等。论坛将云集行业大咖，探讨生物质能源发展，为云南省的生物质转化工业界人士提供了一个与学界交流的良好契机，欢迎有关人士莅临交流。

详情请咨询云南师范大学太阳能研究所或云南能源研究会。http://www.jibian.com.cn/

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