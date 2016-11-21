深港通鸣笛开车在即 如何把握上涨行情

- “天下牛人汇”投资大赛--暨联盟赛区“联盟牛人汇”于2016年11月21日鸣锣开赛

深圳2016年11月21日电 /美通社/ -- 据《21世纪经济报道》，有券商人士透露，深港通有可能11月21日正式开通。已有券商做好了开通当日相关的活动准备。11月15日深交所下发了全网测试的通知，联合多家机构于11月19日（周六）组织全网测试，模拟深港通业务开通首日运行场景。投资者热情高，开户首日便有券商达到五千多个开户量。受深港通开通预期的利好影响下，券商板块表现持续出众，截止本月14日，整体板块上涨近3%，资金净流入有41.82亿元，市场情绪积极。深港通的开通将吸引资金南下，为A股市场带来一波上涨行情，从长期而言，这将为A股纳入MSCI指数铺平道路，促进人民币国际化进程。

对于投资者而言，该如何平稳快速地搭乘这趟“列车”，在年底前大赚红利，成为大家普遍关心的话题。正值此际，由腾讯财经主办、中国中投证券担任独家券商的“天下牛人汇”投资大赛—暨联盟赛区“联盟牛人汇”于2016年11月21日鸣锣开赛，实盘模拟盘双驾齐驱的大赛或许能给投资者带来不同的启发。

“联盟牛人汇”分为初赛与总决赛两部分，初赛时间为2016年11月21日至2017年3月3日（共计14个比赛周），广大投资者可根据自身情况报名参加金融界或大智慧赛区，其中金融界赛区为模拟盘比拼，而大智慧赛区则为实盘比拼，所有赛区均仅以A股作为交易品种。“金融界”赛区前三强与“大智慧”赛区前三强共同晋级“天下牛人汇”总决赛，并与之前四大赛区决出的选手共同角逐“天下牛人汇”冠军宝座，争夺百万大赏。（点击可进入赛区官网：http://finance.qq.com/nrh/lm.htm）初赛奖励设置丰厚诱人：渠道分赛区周榜前三名分别奖励现金3000、2000、1000元；整体赛区冠亚军分别奖励10万元、5万元、3万元，十强（4-10名）每人5000元，二十强（11-20名）每人3000元。

在股票市场利好的形势下，看“联盟牛人汇”的全网精英如何突出重围，把握恰当时机。下载“掌中投”APP关注喜爱的选手，第一手选股资讯即可轻松获取。同时，“天下牛人汇”继续秉承去中心化、全民参与的原则，大赛主办方为广大投资者送出优厚福利：只要报名参赛、参与“订阅高手”等活动均可赚取积分及兑换丰厚大奖。集赚的积分可兑换 iPhone7、苹果 MacBook Pro 等奖品。

此外，用户还可通过“三重奖”活动赢百元话费及苹果电脑等大奖。“三重奖”活动在2016年10月24日至2017年3月3日期间，所有网友均可参与，参与即有奖，通过“易开户”（腾讯专版）在中国中投证券成功报名中投牛人汇的用户更有机会赢取最高大奖！此次活动奖品十分丰厚，除了10-200元不等的话费，更有13.3寸 MacBook 等豪礼可赢取。

此次腾讯财经与中国中投证券两大权威机构携手推出的“天下牛人汇”投资大赛-联盟赛区暨“联盟牛人汇”，真正意义上实现了全网权威机构的强强联合，强大的资源平台优势与真正的高手实力过招，必定是今年岁末投资界最值得关注的现象级比赛，相信无论是赛场比拼的选手，还是围观讨论的广大投资者，都能体验“联盟牛人汇”带来的宝贵价值。