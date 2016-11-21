TUV南德为业盛电气颁发高压产品VOC证书

北京2016年11月21日电 /美通社/ -- 近日，全球领先的第三方检测认证机构TUV南德意志集团（以下简称 "TUV SUD"）在中国国际电力展上为厦门业盛电气有限公司（以下简称“业盛电气”）颁发高压产品 VOC证书。该证书的获得有力证明了业盛电气的高压产品符合VOC的规定标准，填补了中国同类产品尚未经过完整测试的空白，践行了业盛电气对市场需求和预期的承诺，同时也彰显了TUV SUD在中高压电力产品测试认证领域的专业技术服务能力，帮助企业树立“中国制造”产品的品质，为走向国际市场增添竞争优势。

作为拥有150年历史的TUV SUD，是全球领先的技术服务提供商之一。TUV SUD通过提供测试、认证、检验、培训和知识服务为众多企业增加实际价值。而在中高压电力领域，TUV SUD力推“一测多证+本地化”服务，为企业降低成本、加快整体测试以及认证速度。获得TUV SUD颁发的VOC证书，是对国内电力企业的电力产品在绝缘结构设计、制造、材料、电气性能等方面的肯定。

“TUV SUD严格按照欧盟和 IEC 标准要求，在规定的测试环境下对业盛电气高压充气绝缘套管进行了绝缘性能和温升测试，该测试也是对国内高压充气绝缘套管进行的首次完整全面的测试，测试结果表明业盛电气的高压充气绝缘套管完全符合欧盟和IEC的标准要求，这不仅证明了其产品的高品质，也表明其在维护产品质量、保证客户长期回报上所做的努力和决心，践行了业盛电气对市场需求和预期的承诺。”TUV SUD北区智能电力设备与光伏部总经理罗欣莲如是说。



TUV SUD为业盛电气颁发高压产品VOC证书

业盛电气的总经理陈晓燕女士表示：“为了开拓国际市场，业盛电气携手TUV SUD的测试认证专家对业盛电气高压充气绝缘套管按照欧盟和 IEC 国际标准要求进行温升和绝缘测试，测试结果令人满意。这离不开合作双方技术人员的支持，相信在我们双方默契合作下，通过共同的努力定会为中国制造的高压绝缘套管走向世界做出应有的贡献。”