DEKRA德凯集团出席中国汽车流通行业年会并发表演讲

建立置换标准流程及价格策略，推动二手车市场发展

珠海2016年11月21日电 /美通社/ --

2016年中国汽车流通行业年会圆满落幕

近日，由中国汽车流通协会主办的2016年中国汽车流通行业年会在珠海圆满落下帷幕，在“二手车及有形市场发展论坛”中，与会嘉宾就如何提高二手车有形市场规范化、构建交易诚信平台等等议题展开讨论，共同探讨二手车市场的转型和升级。

DEKRA 大中华区规划发展专家周旋先生受邀参加此次盛会并做主题为《置换价格的重要性与影响》的演讲。

二手车市场发展迅速，但仍处于初级阶段

我国二手市场正处于快速发展时期，二手车的交易量也一直保持着同比两位数的增幅。然而，相较于美国市场，中国二手车的交易额是其20%，市场价值更只有其10%。

同时，在快速增长的过程中，二手车市场也存在一系列的问题，例如：二手车市场不成熟，经销商数量众多，规模大小不一；新车经销商在置换二手车方面的能力有限，尤其是不同品牌之间的置换；消费者缺少如何能够简单高效地出售二手车的知识等等。

建立规范的置换价格体系，推动二手车市场发展

DEKRA 专家分别从如何制定二手车置换价格及流程、二手车置换的优势等几方面展开了演讲。DEKRA 专家说道：“在我国，家用轿车在使用5年之后，是一个更新换代的高峰时期。同时，由于很多城市的限牌政策，越来越多消费者选择通过置换，进行换车。因此，建立标准规范的置换流程以及合理的置换价格，将提高客户满意度，增加新车销量。”DEKRA 专家在演讲中还指出：“经销商在制定二手车置换价格时，应考虑到几方面的费用成本，包括二手车的修理费用、二手车的维护成本、预期利润、销售提成、延长保修及增值服务等。经销商通过二手车的置换业务，不仅可以带动新车的销售业务，提高市场占有率，同时能够提升4S店的修理厂的使用率。消费者通过置换业务购买新车，不仅可以得到置换后的优惠价格，同时，经销商为客户提供全程一站式的服务，为客户节约了出售旧车所需要花费的时间、精力和费用。”



DEKRA德凯集团专家发表演讲

无论是在德国还是美国，其二手车市场都经历过早期的混乱，但是随着法律、法规的不断健全及指引，市场逐渐规范，包括二手车准入市场的条件、二手车交易、置换、评估、付款等等细节，使得交易的每一步都有法可依。

DEKRA 作为全球知名第三方检测机构，是德国政府官方指定的可对二手车车辆进行检测的机构，致力于为二手车检测提供包括购前指导、鉴定评估、性能检测、销售认证、业务咨询等一站式服务。

随着实行10年之久的《二手车流通管理办法》于今年开始修订，各地也陆续出台了针对二手车流通的区域性管理办法，DEKRA 相信中国的二手车市场在未来将更加有序地发展。