SDCC 2016 中国软件开发者大会盛大开幕

北京2016年11月21日电 /美通社/ -- 2016年11月18 - 20日,由 CSDN 打造的“SDCC 2016中国软件开发者大会”(以下简称SDCC 2016),在北京京都信苑饭店盛大开幕。大会为期三天,汇聚100多位国内外顶尖专家和知名讲师,全体大会探讨当下软件开发的“新趋势”与“新实践”,而14场专题论坛则直击开发者关注的技术和行业实践,“英雄会”晚宴和特色活动也异彩纷呈。SDCC 2016致力将最前沿的软件开发技术,以及最具创新的实践案例带给开发者,是国内软件开发领域最具价值的专业技术年度盛会。

SDCC始创于2007年,十年长空,历久弥新 -- 2016年,SDCC 已分别在上海、深圳、成都、杭州四地举办系列峰会,广受当地开发者欢迎。作为的年度收官之作,本次大会聚焦最前沿技术成果,汇聚年度最强实践案例,为中国软件开发者们呈献了一份年度技术实战解析全景图。



SDCC 2016中国软件开发者大会

聚焦最前沿技术成果,SDCC 引领技术新趋势

18日全体大会环节,Erlang 之父 Joe Armstrong 带来了题为《如何设计高可靠的分布式并行系统》的演讲,探讨通过相互通信的小组件,构建高容错分布式系统的原则。Joe 认为,系统当由小组件构成,它们通过精心定义过的协议通信。这样的系统,没有共享内存,高容错、可扩展的大型软件应基于此构建,用户数超过10亿的 WhatsApp 便是基于这样的原则。

关系数据库以其事务性 (ACID)、关系模型和高可用在金融、交通、通信、商业、互联网等各行各业得到了广泛的应用,是信息社会最关键的基础设施之一。然而随着各种 NoSQL 和 NewSQL 系统如雨后春笋一样层出不穷,关系数据库遭遇了严峻的挑战。是坐等日薄西山成为昨日黄花还是退守一隅、苟延残喘?蚂蚁金服高级研究员阳振坤围绕关系数据库的困境与出路展开了探讨。

随着人工智能的不断发展,智能驾驶技术已经成为众多厂商新一轮的竞争热点,有鉴于此,驭势科技联合创始人吴甘沙在 SDCC 2016上带来了《智能驾驶的软件闯关之路》主题演讲。而在处于创业风口的内容分发领域,得益于海量用户数据收集能力和强大算法技术的不断演进,个性化内容分发的效率得到了极大的提升,但与此同时,却忽略了内容价值同步提升的本质需求,用户接触到的低质,庸俗的内容比例反而在上升,一点资讯算法总监王元元,详细解读了在提升内容分发效率和价值背后的核心技术。

值得一提的是,为了让更多开发者了解正在发生的技术变革,ThoughtWorks 中国区 CTO 徐昊在 SDCC 2016上解读了变革之一:容器即进程,PaaS 即机器,微服务架构即编程模式。同时,作为大会主办方,CSDN 经过精心调研和制作,在 SDCC 2016上发布了《2016年中国软件开发者白皮书》,定会让你收获满满。“白皮书”基于 CSDN 一年一度的中国软件开发者大调查数据分析结果,让你更加全面深入地了解中国软件开发者群体现状,应用开发技术以及工具平台的状况和发展趋势,准确把握软件开发服务市场。



CSDN & 《程序员》总编 孟迎霞

专家大咖云集,汇聚年度最强最热案例

每年“双11”对于各大电商背后的架构师来说都是一次技术考验,难以想象的流量蜂拥而至,每一行代码都充满压力。如何扛住流量洪峰,成为考验电商背后技术人员的关键指标。在这样的大背景下,19日上午,京东商城总架构师刘海锋,在 SDCC 2016中详细介绍京东在今年双11技术开发过程中的创新实践。同时,主办方特别设置的电商架构专题也备受瞩目,涉及国际电商基础架构、全球电商的区域化部署、大型电商的商品体系建设、创业型千万级电商架构、传统电商架构的云计算之路、智慧医药电商系统。可以说,对于电商领域的核心技术一网打尽。

谈及架构,这次 SDCC 共设置四场与架构有关的专场,分别是电商架构,架构演进、高可用架构、架构师进阶之路。每个专题侧重点各有不同,除了上述的电商专场,架构演进专题侧重后台架构优化之路和从0到1的演进,例如腾讯 SNG 社交平台部后台架构师王帅带来的《QQ 空间后台架构优化之路》,阿里巴巴应用运维平台负责人毛茂德带来的《阿里基础运维平台及应用运维平台架构演进》等等。高可用架构专题上腾讯云IaaS技术负责人邹辉分享的《腾讯云架构设计之道》,百度外卖架构师陈霖的《百度外卖交易系统高可用实践》等都极具看点。架构师演进之路专题则侧重对架构师的学习和成长之路,易宝支付 CTO 陈斌分享的《架构师的成长之路》,和创科技研发总经理曹洪伟分享的《老曹眼中的全栈架构师》,都极具针对性,可以说是架构师的一次集体狂欢。

SDCC 2016聚焦技术创新与应用实践,荟萃国内外一线软件技术和架构专家。将来自一线最接地气的干货和最有深度的案例展示给听众,除了以上四大架构专题,其他技术专题也干货十足。

大数据专题,在基于 Spark 的大数据系统设计专题论坛上,苏宁云商 IT 总部技术总监俞恺的分享主题是《Spark Streaming 在苏宁物流天眼全程监控系统中的应用》、汤森路透中国运营中心研发经理,研究员沈勇的分享《金融大数据整合之路》,Databricks 软件工程师范文臣则聚焦《Spark SQL: A Complier from queries to RDD programs》,他们从专业领域探讨 Spark 在大数据系统设计过程中的实践经验。在个性化推荐专题,雪球首席架构师唐福林带来了《雪球社区用户画像体系探索》,微博商业产品部算法技术专家康乐则分享《微博商业数据挖掘方法论》,从行业内典型的实践案例出发,探索个性化推荐技术趋势的最新进展。

高吞吐数据库专题,8位讲师分别来自数据库领域的顶级企业,议题也非常有代表性,例如微信支付高级DBA莫晓东带来的《微信红包数据库架构演变》、百度颜世光带来的《百度万亿量级数据库的构建与应用》,微博研发中心 DBA 张冬洪带来的《微博 Redis 定制化之 Tribe 系统介绍》、NABA 北美区块链协会联合发起人谭磊带来的《分布式数据库和区块链2.0》等。不仅有让人大开眼界的思想、扎实的产品、炫酷的技术,更有一般场合很难听到的技术内幕、选型建议和用户心声以及难得的高密度面对面交流机会。

自动化运维和容器专题,主办方从容器云、容器编排、自动化运维以及微服务等多角度出来,邀请腾讯游戏运维、京东容器、华为容器、普元 SOA 技术、IBM 容器、VMware 云原生、微影时代容器技术、FIT2CLOUD 运维技术、亚信大数据云平台、优维科技等技术团队的骨干或 Leader ,他们从自己的实践角度探讨自动化运维和容器的实践。例如京东架构师王兴刚带来的《京东大促:大规模容器背后的挑战和实践》、微影时代技术副总裁杨森淼的《微影的容器化进程》、优维科技联合创始人王津银带来的《应用,运维管理的核心维度》等演讲为从事容器和运维领域的听众带来极具价值的参考案例。

视频直播专题,七牛首席布道师何李石带来的《移动视频自适应播放实践》、合一集团视频技术平台高级技术经理胡帆带来的《优酷视频云 SaaS 及播放器技术揭秘》、杭州短趣网络技术经理王海华的《趣拍短视频 SDK 关键技术分享》等等都从不同角度探讨视频直播技术在各个领域的应用以及最新的技术趋势。今年以来,移动直播以迅雷不及掩耳之势席卷而来,直播技术已经深入到我们生活的方方面面,比如体育直播、购物直播、体育直播、教育直播等等。直播也成为当下最热的话题之一,当然,这背后也为直播技术平台发展起到了强大的推动作用,在移动直播技术专场,主办方也邀请到多位直播技术专家深度阐述直播连麦技术;在热门时段大主播高峰值情景下,如何优化直播礼物系统?面对延迟、卡顿等诸多难题,全互动直播技术的最佳解决方案;基于第三方 CDN,我们该如何实现直播质量监控。更多精彩的直播技术,本专题将一一作出解读。

特色活动人气爆棚



大会现场人气爆棚

除了技术氛围浓郁的专题论坛,几大特色活动也颇具看点。首先是19日下午开始的 Atlassian 企业级解决方案峰会,作为全球敏捷团队首选的工具,主办方邀请到了 Atlassian 企业级专家和业界领袖,以”协作和创新”为主题,为大家带来一场如何持续创新,释放团队潜力的主题峰会。嘉宾方面,Atlassian Louis Lepper,Dick Wiggers,Go2Group 公司 CEO & 产品管理总监 Brett Taylor & Maritess Cru 都将登台演讲。另外,顺丰速运、澳新银行、泰康人寿、中国民航信息集团等重量级嘉宾带来实际的案例分享和经验总结。关注敏捷开发以及持续创新的技术团队千万不能错过。

同时上演的还有魅族技术开放日第六期暨魅族开放平台开发者大赛颁奖礼,Flyme 系统研发部总经理周详、魅族前端工程师尹凯斐、美团·大众点评高级 Android 研发工程师董士超等会在现场就魅族开放平台技术实践和解决方案展开交流。

更值得一提的还是主办方在18日晚上举办的“英雄会”晚宴,“英雄会”是 CSDN 旗下针对国内 IT 技术领域专家展示和交流的平台,由 CSDN 社区运营,通过线下线上的互动形式,为 CSDN 社区专家提供更多学习、合作、宣传的机会。

如何将业界最有价值的信息提供给参会者,离不开多方支持,SDCC 2016拥有强大的讲师后援团 -- 包括为个专题论坛和技术领域内容把关的12位出品人,他们的努力和付出令 SDCC 精彩纷呈。

如果重视技术人才和工程师在这个时代的意义,如果期待技术实践能带来一日千里的发展,如果决心塑造新的企业关键竞争力,请不要错过 SDCC。SDCC 前行的路上,有你的陪伴才不会孤单,在软件开发技术日新月异的今天,感恩有你,让我们在快速变革的时代始终保持初心。