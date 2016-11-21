SKEMA商学院-学在独墅湖第一届法式滚球大学生友谊赛在苏举办

苏州2016年11月21日电 /美通社/ -- 2016年11月19号，第一届法式滚球大学生友谊赛在金秋的独墅湖畔拉开帷幕。来自法国SKEMA商学院、西交利物浦大学、苏州大学、东南大学-蒙纳士大学苏州联合研究生院、人大苏州研究院等院校的100多位中外选手参加了此次友谊赛。

法式滚球是欧洲南部最流行的休闲运动，在法国有着“民间国球”的美誉。继首届苏州法式滚球中学生邀请赛于2016年4月9日在苏成功举办后，这项地中海最流行的社交运动再度来到位于独墅湖科教创新区的SKEMA商学院苏州校区，吸引了诸多中外大学学子报名参赛。

法式滚球运动规则简单，很多选手虽然是第一次体验法式滚球，却能快速上手，凭借团队间的密切合作，打出优秀成绩。图卢兹队的三位成员表示，他们都来自苏州大学，却是在此次大赛上初次相识，虽然他们以前从未接触过法式滚球，但仍然一路过关斩将，打进了第三轮。法式滚球中国国家队教练沈涛则表示，此次赛事能够让更多人体验法式滚球，对法式滚球在中国的普及做出贡献，希望将来能够举办更多这样的赛事，让更多人熟悉这项优雅的法式活动。比赛场上中国团队和外国团队同台竞技，趣味横生。最终，来自SKEMA商学院和东南大学蒙纳士大学苏州联合研究生院的的戛纳队、利摩日队和卡宴队分别获得了前三甲。

除了国际化的参赛队伍，来自海内外的学生志愿者是赛场的一大亮色。无论是参赛选手登记，分组，规则培训、裁判、秩序维护，场地引导，都是由志愿者们挑起大梁。来自法国的克雷蒙表示，看到赛场上大家在比赛中收获友谊和快乐，她非常高兴。她很骄傲能够成为一名志愿者，在弘扬中法友谊上做出贡献。和获奖团队一样，志愿者们同样收获了由法国高等教育署、留法学友俱乐部、SKEMA商学院和“学在独墅湖”联合颁发的“法国文化青年使者”荣誉证书。

赛场外同样洋溢着浓浓的法式风情。浓浓的法国芝士，独特的茴香酒，美味的法式面包，法国美女亲手制作的可丽饼，都让大家流连忘返。

此次活动是在法国高等教育署和留法学友俱乐部的大力支持下，由法国顶级高商SKEMA商学院与独墅湖科教创新区教育品牌“学在独墅湖”联合主办，由博立信公关和Hello China协办。此次活动的组织者，SKEMA商学院苏州校区的杨娟老师表示：首届苏州法式滚球中学生邀请赛成功举办后，多家参赛学校都纷纷组建了自己的法式滚球队，并开始在校园内推广这项社交运动，让学生们在紧张的学习之余可以加强锻炼，收获友谊，提高团队协作能力。此次举办首届大学生友谊赛则是为了能让更多的大学生们也能接触到这项轻松有趣的法式运动，倡导健康积极的社交运动，促进中外学生交流。

本次活动主办方SKEMA在法国综合排名第7，其管理学硕士全球排名第26，金融硕士全球排名第10（英国《金融时报》），是法国最负盛名的顶级高商之一。学在独墅湖是苏州工业园区管委会直属国企苏州独墅湖科教发展有限公司全力打造的教育品牌。