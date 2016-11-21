“深港通”开通在即 流入资金投资风格将更类似QFII

深圳2016年11月21日电 /美通社/ -- 伴随着国务院批准《深港通实施方案》，两年来一直备受关注的深港通终于尘埃落定。交易宝分析人员翻阅大量的研究报告，最终得出一个结论：预期深港通开通后，流入资金的投资风格更类似于QFII 的投资风格。

11月18日，深港通内地路演启动仪式在深交所举行。根据港交所官网信息显示，深港通在内地的路演共三场，还有两场分别为11月23日（上海）、11月25日（北京）。市场上也流行深港通开通几个时间节点，归纳一下关键词就是：周一、当日无大型市场活动、不要接近圣诞。港交所总裁李小加称，当前市场考虑深港通开通时间有几个维度：一是希望在“周一”开通；二是希望宣布开通之后，市场能有一至两周的充分准备时间；三是希望该“周一”不要有太大的其他市场活动，比如指数检讨带来的变动（剔除或增添指数成份股）等等。此外，也希望推出时间不要接近圣诞节。



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至此深港通用港交所总裁李小加的话说就是：已“万事俱备，只欠东风”，市场各方已“各就各位”，只待监管部门“发令枪”响就能正式启动。

事实上，自沪港通推出以来，内地与香港的金融联系日益紧密，市场上关于深港通推出的声音从未间断。那么深港通推出对两地市场究竟有何影响?除了券商之外又有哪些投资机会最值得关注呢?

港交所日前出版的研究报告也显示，在投资偏好方面，海外投资者一向明显偏好于内地大型蓝筹股。与此同时，其对内地多元化行业的中小型股的兴趣也有所增加。沪港通开通两年来，最受外资欢迎的前十大股票分别为贵州茅台、中国平安、中信证券，民生银行、伊利股份、兴业银行、招商银行、上海机场、上汽集团和海螺水泥。

在港股通通道上，内地投资者自近年来的交易风格也出现一些新趋势，他们不再像刚踏足港股时那样一心追逐高折价的小盘股，对大盘蓝筹股、尤其是金融板块的兴趣日渐浓厚。最受内地投资者青睐的前十大股票分别为汇丰控股、建设银行H股、工商银行H股、腾讯控股、中国银行H股、中国平安H股、农业银行H股、中信银行H股、招商银行H股和吉利汽车。

可以说，深港通作为一个新的投资机会出台，收益和风险总是并行的。投资者都要经历一个相对不短的磨合阶段，交易宝为此和宏大证券联合举办了一场深港通启航杯仿真交易大赛，大家可以提前练手并熟悉规则，更有奖金可以领，欢迎广大投资者积极参与。