沃尔玛召集400名儿童票选年度最期待圣诞礼物

科技玩具机械战警成2016年销售黑马

中国深圳2016年11月21日电 /美通社/ -- 每年的圣诞节对于小朋友们来说，最开心的事情莫过于收到喜欢的礼物，这已经逐渐成为圣诞消费的一大热点。近日，沃尔玛召集了400名男女各半、5到12周岁的儿童在其位于深圳的总部2楼举办了一场别开生面的“小朋友的挚爱圣诞礼物”评选活动，该活动同时通过微信收到全国各地超过4.5万张投票。值得一提的是，占据票选榜首的是造型可爱、经济环保的可充电小飞侠电动车，目前在沃尔玛大卖场独家仅售199元/台，预计在即将到来的圣诞、元旦及春节将会迎来销售高峰。



活动现场小朋友认真聆听主持人讲话



小朋友在现场开心参与蛋糕DIY活动

活动当天，伊利、亿滋、费列罗、奥飞、美太、宝蓝等大约20家知名食品及热销玩具厂商在现场搭建了精美的展位，设置了有趣的游戏，还有酷炫的流行动漫人偶表演吸引小朋友们进行互动。今年活动的亮点在于，小朋友们不仅可以投票，同时可以参加互动游戏，在事先领取的集印章卡上收集到满额印花还能获得精美大礼包一份。此外，小朋友们如果在现场看到心仪的商品想立刻买回家，也可以直接在供应商展位购买，十分便利。本次的票选活动集合了线上线下的投票结果，获得小朋友最喜爱的食品选票前三位的是商品有健达奇趣蛋、伊利QQ星儿童酸奶以及MM'S俏皮爱礼盒。

今年沃尔玛玩具商品中，除了一直倍受小朋友喜爱的风火轮火辣小跑车、芭比等大牌经典玩具热销之外，益智玩具机械战警机器人成为黑马。大家对于猴年春晚上的机器人舞肯定还记忆犹新，沃尔玛的玩具采购团队预见到科技和玩具的结合是未来市场的热点方向之一，顾客会期待可以购买到类似的商品，立刻搜寻资源，用了4个月的时间，完成了选品、验厂，资质审核等流程，迅速把优质优价的机械战警机器人摆上货架，自今年6月推出以来，每月均占据玩具销售额排名的首位，此次获得小朋友最喜爱的圣诞玩具前两名就有小飞侠电动车和益智玩具机械战警机器人。

近几年来动漫相关的玩具增长显著，尤其是当下流行动漫的玩具商品更容易受到消费者的关注并被购买。例如：大热动画片《超级飞侠》的乐迪遥控变形机器人、《疯狂动物城》主要角色的精美儿童水壶，还有《零速争霸-四驱车》、《巨神战击队》等深受小朋友喜爱的动漫系列玩具产品，更有时下大热的《小猪佩奇》动漫系列推出雪糕车玩具新品。此次获得小朋友最喜爱的圣诞玩具第三、四名就是乐迪遥控变形机器人和小猪佩奇雪糕车，活动现场多款玩具被家长们抢购一空。

沃尔玛大卖场市场部副总裁张淑娟在活动现场表示：“沃尔玛致力于成为最受顾客信赖的零售商，给顾客带来惊喜是我们努力的方向及责任所在。本次活动旨在选出小朋友最期待的圣诞礼物，随后的圣诞促销季沃尔玛门店将在彩页及货架上用专门的标牌展示出来，并做好充足的备货计划，希望给顾客带来一个有趣、温暖的圣诞节。”