联合国开发计划署任命赵薇为中国亲善大使

凯里2016年11月21日电 /美通社/ -- 联合国开发计划署于今日任命著名演员、导演赵薇女士为联合国开发计划署中国亲善大使。她将助力联合国可持续发展目标公众意识传播，并重点推动消除贫困与性别平等目标的实现。

赵薇女士在任命仪式上表示：“我非常荣幸被任命为联合国开发计划署中国亲善大使。我希望能够充分利用这个宝贵的机会为需要的人提供帮助，特别是在女性赋权方面。希望能够帮助她们释放潜力、实现梦想。”

任命仪式于贵州凯里举行。开发署在凯里的项目“指尖上的幸福”旨在帮助少数民族女性在传承她们独特的民族传统文化遗产同时，改善自身的生计和社会经济地位，促进少数民族妇女赋权，减少少数民族地区贫困。

联合国开发计划署驻华代表处国别主任文霭洁女士表示：“联合国开发计划署将凭借赵薇女士在中国的影响力，与她共同呼吁公众关注可持续发展目标，促进女性赋权，保护地球。在赵薇女士的支持下，我们一定能在未来14年内实现可持续发展目标，不让任何一个人掉队。”

2016年是联合国开发计划署落实可持续发展目标至关重要的开局之年。去年9月，世界各国通过了2030年可持续发展议程，致力于在世界各地消除一切形式的贫困。可持续发展目标的落实离不开各利益相关方的大力支持。

联合国开发计划署长期以来得到了众多知名人士的支持，他们担任联合国开发计划署亲善大使，提供志愿服务，并凭借自身的影响力，呼吁公众关注人类发展，加强国际合作，推动实现2030年可持续发展议程。

赵薇女士是中国知名演员、电影导演。她曾先后出演一系列具有知名度和影响力的电视剧、电影，凭借精湛的演技获得众多电视剧、电影奖项。2013年，赵薇执导的首部电影票房取得巨大成功，拿下多个奖项。

赵薇女士长期致力于公益慈善事业，包括建立赵薇教育基金、V爱白血病专项基金，为汶川地震、云南干旱受灾地区捐款等，并长期支持联合国工作，担任联合国全球清洁炉灶联盟中国形象大使。

任命仪式结束后，赵薇女士实地参观了联合国开发计划署在贵州的减贫项目，参加了少数民族庆典，并同苗族手工艺人学习苗绣工艺，访问项目资助家庭。利用此次机会，赵薇女士与当地人民亲切交谈，实地了解了他们遇到的困难。

联合国开发计划署与社会各界并肩协作，帮助提高各国应对危机的能力,并推动可持续的发展方式，以提高每个人的生活质量。立足于全球177个国家和地区，我们拥有广阔的全球视野和独特的本土洞察力，为实现民强国盛的目标而不懈努力。www.undp.org

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