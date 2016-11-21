纺织业深化转型升级 孚信科技光致变色方案为产业注入新活力

深圳2016年11月21日电 /美通社/ -- 在11月16日至21日举办的第十八届中国国际高新技术成果交易会（以下简称“高交会”）上，孚信科技作为天津市科技企业代表之一亮相，在展会现场，孚信科技针对纺织服装行业推出的系列产品受到了相关企业和专业观众的广泛关注。



高交会现场

高交会素有“中国高新技术第一展”之称，本届高交会的国际化、专业化水平进一步提升。作为我国光致变色材料行业的领头羊，孚信科技带来了光致变色领域的最新技术和成果，重点针对纺织行业推出了阳光变色水浆、胶浆以及幻彩丝、变色 T 恤等产品，展示了光致变色材料在纺织行业中的广阔应用前景。

纺织业增长方式向质量效益型转变

近年来，我国纺织行业内外市场需求低迷，资源环境约束增大、利润率降低、同质化严重让这个曾经创造过无数辉煌成就的传统行业遭遇严峻挑战。从深层次来看，当前中国纺织行业增长速度趋于平缓，是中国纺织业之前高增长中所形成和积累的供给侧、结构性问题，要想破解这些发展难题，必须积极拥抱创新浪潮，加速实现转型升级。

工信部在《纺织工业发展规划(2016－2020年)》中提出：“十三五”期间，中国规模以上纺织企业工业增加值年均增速预计保持在6%到7%。纺织工业增长方式从规模速度型向质量效益型转变。在经济新常态下，传统纺织行业究竟如何才能提质增效，实现产业供给侧改革？新材料应用可看作是切入点之一。

孚信科技是中国首家也是目前唯一一家致力于阳光变色材料研发、生产与消费品变色应用、变色技术服务及市场营销为一体的高科技企业。在全球仅有的几家拥有阳光变色技术的企业中，孚信科技是佼佼者，并率先实现了产业化应用。孚信科技研发的光致变色材料是照进传统纺织业的一道强光。

孚信科技为纺织业转型升级提供切入点



幻彩丝

孚信科技致力于变色材料的技术开发与产品升级，经过研发团队的悉心研究，实现将光致变色材料应用于纺织领域。2015年，孚信科技联合新乡白鹭化纤集团成功研发出可直接用作窗帘、高定服装的可变色的高档纺织物“七色幻彩丝”。今年8月22日，“七色幻彩丝”正式投入量产，在业内反响巨大，目前已吸引多家大品牌签署订购协议，产品基本处于供不应求的状态。

光致变色材料成功应用于纺织业在国外已有先例可循。例如在2014年，美国一家连锁服装店与设计品牌 Visionaire 合作推出一系列感光变色T恤，深得消费者喜爱。而在国内市场，使用先进光致变色技术和材料的服饰非常少，孚信科技今年推出的“阳光彩恤”是其中代表。这种T恤上的图案在太阳下能够变色，涉及工艺技术和安全性均远超其他同类产品，是孚信科技在国内服装领域的一次创新。目前，孚信科技已与海澜之家达成合作，计划于2017年夏天推出阳光变色系列T恤。

光致变色产品无疑会带来广泛的效益。对于纺织业而言，孚信科技的阳光变色最佳解决方案能够提升产品的创意性、功能性和独特性，帮助企业创新，实现产品换代、破解产品同质化难题。对于消费者而言，孚信科技的技术推动更多新型商品诞生，从家居到穿戴，这些商品极大增添了生活情趣。

迎合纺织行业创新驱动发展的实际需求，近年来，孚信科技不断推出阳光变色最佳解决方案，高举科技大旗，指导客户研发创新产品，助力新经济常态下的纺织业转型升级，再展新活力。