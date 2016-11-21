本田、乐高和Trigger Global获Automobility LA评委奖

本田、乐高和Trigger Global荣获洛杉矶车展Automobility LA™ 2016设计与开发者挑战赛评委奖

“未来的建设者”概念荣获2016年设计与开发者挑战赛大奖，设计与开发者挑战赛是设想2050年交通的多行业合作项目

公众与专业人员受邀在线以及在洛杉矶车展现场为2016年设计与开发者挑战赛行业奖和大众奖投票

洛杉矶2016年11月21日电 /美通社/ -- 洛杉矶车展 (Los Angeles Auto Show ® ) 和 AutoMobility LA™ 的主办方宣布，本田 (Honda)、乐高 (Lego) 和 Trigger Global 的自动驾驶汽车概念“未来的建设者”(Builders of Tomorrow)荣获今年“设计与开发者挑战赛”(Design & Developer Challenge) 的评委奖 (Judge's Pick)。这项概念于11月16日（星期三）面向参与今年洛杉矶车展 AutoMobility LA 活动的媒体与业界专业人员展示。除了评委奖之外，参与队伍还有两次获奖机会。行业奖 (Industry Pick) 为20000多名设计师、汽车制造商、新闻记者和其它专业人员提供在 automobilityla.com 观看参赛者概念视频的机会，投票选出他们最喜爱的队伍。“大众奖”(People's Pick) 为洛杉矶车展全球参与者与设计爱好者提供机会在 laautoshow.com 投票选出他们最喜爱的队伍。在线投票将于11月27日截止。

11家领先的汽车、娱乐和消费者品牌建立了五支队伍，围绕今年的主题“Autonomous Vehicles: A Redefined User Experience for 2050”（自动驾驶汽车：为2050年重新定义的用户体验）进行合作。这些队伍由职业设计师和软件开发人员组成，研究如何将技术、数据和连接性相结合，面向新一代乘客进行车辆内/外设计特征创新。今年的获奖队伍通过面向洛杉矶 Lego Creative Play Lab（乐高创意玩乐实验室）周围地区的孩子们开放实验室深入探索了2050年自动驾驶汽车将是什么样子。孩子们被要求设计他们自己的自动驾驶汽车，来激发专业人员的创意灵感。从这里，设计师和开发人员团队将孩子富于想象力的创意转化成现实车辆内/外部设计。

Honda R&D Americas（本田研发美洲协会）的 Ricky Hsu 表示：“与 Trigger 和乐高的合作体验大大拓展了队伍的创意，甚至超出我们的预期。Trigger 提醒我们世界将进入虚拟时代，而与乐高的合作再次肯定了自己双手掌控体验的重要性。通过同时思考与倾听我们未来客户的声音，我们很荣幸地获得了 AutoMobility LA 设计与开发者挑战赛的评委奖。”

除了本田/乐高/ Trigger 之外，今年设计与开发者挑战赛的参赛队伍还包括：

CH Auto 和 Creative Mobile

绘儿乐 (Crayola) 和观致汽车 (Qoros Auto)

Fandango 和 Jaunt VR

Kiska 和 KTM

每个队伍的设计师与开发人员创作了一个电影短片，回答下列问题：

洛杉矶市将如何发展以适应存在大量自动驾驶汽车的交通环境？

人们将能在自动驾驶汽车中享有何种体验？

支持这些体验的车辆会是什么样子？

车辆和车内体验将如何从根本上改变人们的生活？

评审小组基于美感与功能、概念创意、适应性和定制潜力、现代技术的采用以及自动驾驶汽车在上路后如何与驾驶者和其它种类的汽车共处选出获胜队伍。在选出2016设计与开发者挑战赛评委奖之前，专家还综合考虑了商业模式和设计理念到2050年进入市场的可行性等因素。

美泰公司 (Mattel, Inc.) 风火轮高级副总裁兼全球品牌总经理克里斯-唐 (Chris Down) 说：“本田、乐高和Trigger Global共同通过消费者体验至上的自动驾驶汽车未来理念打动了评审们。他们从将积极体验自动驾驶技术的一代 -- 孩子身上搜集了灵感。演示创造了2050年车主可以在未来数年期待的有趣而乐观的未来。”

今年倍受尊敬的设计与开发者挑战赛评审小组成员包括：

美泰公司风火轮高级副总裁兼全球品牌总经理克里斯-唐

IDEO 合伙人兼执行设计总监丹尼-斯蒂利安 ( Danny Stillion )

) 迪士尼消费者产品与互动媒体部创意执行总监加布里埃尔-斯伦贝谢 ( Gabriel Schlumberger )

) Hulu用户体验与设计副总裁约翰-柯西 ( John S. Couch )

) 大众集团 (Volkswagen AG) 整体用户体验负责人玛格丽特- 维斯 ( Margaret Wies )

) 三星美国研究中心 (Samsung Research America) 客户体验高级副总裁理查德-蒂图斯 ( Richard Titus )

) 艺术中心设计学院 ( Art Center College of Design ) 交通设计部主任斯图尔特-里德 ( Stewart Reed )

担任 AutoMobility LA 咨询委员会成员、主持今年挑战赛的诺基亚成长伙伴入驻企业家布莱恩-比尼亚克 (Bryan Biniak) 说 ：“跨行业合作是汽车业的未来所在。很荣幸能够在 AutoMobility LA 带来有关未来机动行业的对话以及与如此强大的创意评审与队伍合作。”

AutoMobility LA 是专门面向全新汽车行业的贸易展，由洛杉矶车展的 Connected Car Expo 和媒体与交易日经过多年发展合并而成。四天的年度活动将整个“全新机动产业链”聚集在一起，涵盖汽车制造商、媒体、技术公司、设计师、开发人员、初创公司、投资商、经销商、政府官员、学术人士和分析师等。

由 The Foundry 和 Lacks Enterprises 赞助支持，2016年设计与开发者挑战赛的入围作品将于11月18日至27日在洛杉矶会展中心 (Los Angeles Convention Center) 的南厅露台展示。今年洛杉矶车展的门票现可访问 laautoshow.com 购买，今年设计挑战赛的视频同样可访问 laautoshow.com 观看。

有关 AutoMobility LA 和洛杉矶车展的详情，请访问：http://www.automobilityla.com/ 和 http://laautoshow.com/。