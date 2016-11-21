钱脉堡完成天使轮融资

迎来汽车金融领域创新发展新篇章

杭州2016年11月21日电 /美通社/ -- 互联网金融行业的发展，为汽车金融领域带来了新的动力。据网贷天眼2016年年中发布的《2016互联网汽车金融报告》中数据显示，2015年车贷行业成交额为909亿，共为126万人完成融资，平均每人融资7.2万元，行业前景被投资人看好。

11月19日，2016年杭州钱脉堡融资发布大会隆重举行，凭借自身在汽车金融领域的创新服务模式，成功完成来自于上海昱企投资集团有限公司的千万天使轮融资，标志着历经半年沉浮的钱脉堡终于迎来了浴火重生、成功涅槃的新时机，从此拉开了创新发展的新篇章。



杭州钱脉堡融资发布大会现场

此次双赢合作，不仅实现了资金的对接，更为双方的进一步资源整合与持续接洽打下了坚实的基础。钱脉堡也将借助昱企集团在资本市场和品牌等方面的优势，抓住机遇，努力改善不足，不断提高自身的市场占有率，加快全国布局速度，进一步提升业界的知名度，并以踏实的行进优化服务体验和产品体系，积极务实的为客户提供安全、可靠、优质的金融服务和投资体验。

作为新型的互联网金融公司，钱脉堡金服专注于汽车金融和个人投资业务，向社会提供优质的汽车抵押贷款和互联网理财服务，自成立以来，公司一直致力于在汽车金融服务领域的开拓创新，并不断帮助与满足广大投资者的相关投资需求。



杭州钱脉堡融资发布大会现场

未来，公司将以稳中求进的经营理念，继续坚持做稳做强，不断创新服务模式，改进投资产品质量，进而提升自身的市场竞争力和占有率，并以稳健的投资理念、成熟的管理方式以及务实负责的行事作风，努力兑现“绝不失控”的承诺，为互联网金融行业的规范及可持续发展贡献自己的一份力量。

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