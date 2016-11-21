中国国家旅游.劲旅奖2016颁奖盛典在北京隆重举行

北京2016年11月21日电 /美通社/ -- 由劲旅网联合中国国家旅游杂志共同主办的“中国国家旅游.劲旅奖2016”颁奖盛典于10月28日晚在北京万达嘉华酒店盛大举行。

中国国家旅游杂志董事长鄢德平、劲旅咨询、劲旅网总裁魏长仁、南开大学旅游与服务学院院长白长虹、智慧旅游产业联盟秘书长蒋骏和100余家获奖企业代表共同出席了颁奖盛典。

中国国家旅游杂志董事长鄢德平表示，“在当今中国，旅游业是上升势头最令人瞩目的朝阳产业之一，近年来，国内旅游稳步提升，周边旅游升级换代，出境旅游迅猛发展，入境旅游蓄势待发，中国大型旅游企业的全球化布局进入新阶段，国际旅游巨头进入中国旅游的新思路，线上和线下企业的融合进入新议程，大众创业，万众创新达到新高潮。一个飞速发展的产业需要有人静下心来从事价值层面的工作，对行业中的现象进行系统的梳理，沉淀那些真正具有创新意义，又符合国家发展战略的优秀企业，选出那些深受消费者喜爱的行业标兵，确定和凸显与我们的时代，我们的声音相匹配的行业价值观。我们这次评选活动，就是这一方面有力的体现。”

“劲旅奖参评的标准除了公众投票和专家把关之外，主要还有两条同样重要，正如今年杭州G20峰会的重要组成部分，B20工商界峰会组委会秘书处议题报告组组长孙晓回答记者B20峰会参会者来源时所说，组委会筛选参会企业的时候，主要有两个原则，一是看参与是否积极，第二个标准就是他必须是有实力的，有行业代表性的企业。”中国国家旅游▪劲旅奖主办方劲旅咨询、劲旅网总裁魏长仁在颁奖盛典上表示，在移动互联网时代，希望通过这个评选活动，让更多的好企业参与进来，互动起来，一起推动行业向前发展。希望通过主办方和所有参与机构的共同努力，能把中国国家旅游▪劲旅奖这个活动打造成旅游行业的奥斯卡。



南开大学旅游与服务学院院长白长虹

南开大学旅游与服务学院院长白长虹在颁奖盛典现场致辞时表示，非常高兴能够见证今天这样一批行业榜样的产生。希望这些旅游行业的榜样企业共同构建中国旅游产业的影响，相信这些榜样企业当中会产生让我们的世界发生巨大变化的英雄企业。

智慧旅游产业联盟秘书长蒋骏表示，“在过去两三年的时间里，我作为一个旅游行业的从业者，一直在希望一个非官方的，以数据为基础的，具有行业影响力的奖项产生。今天很高兴看到这样一个奖项产生。”



颁奖现场

随后主办方及专家评委共同为百余家获奖机构颁奖，各获奖企业代表在晚宴上进行了深入交流。观点碰撞，火花四溅，现场气氛爆棚。

本届评选共设置30类奖项、有1000余家企业参选、200余家企业入围，组委会在为期一个半月的投票时间里，通过首都机场T3航站楼内36块大幅视频广告、北京地铁、上海地铁、北京火车站等户外广告投放评选投票广告、通过微博、微信等社交媒体发布投票平台，通过中国中央及地方性新闻媒体及行业媒体宣传推广投票平台，最终共获得三十万余万名消费者的踊跃投票以及专家评委的认真把关，评选结果最终出炉。

中国国家旅游·劲旅奖是由中国领先的旅游财经新媒体劲旅网联合唯一一本由中国国家旅游局担任行业指导的国家级旅游月刊《中国国家旅游》杂志共同发起，劲旅智库和劲旅调研社区提供数据支持，旨在通过调查评选，发掘并褒奖拥有杰出品牌和卓越创新精神的各类型旅游标杆机构，推动和促进各类型旅游机构更加深入地推进品牌建设和创新实践；同时，在调查评选过程中，借助权威大众和专业媒体的力量，将“行业劲旅”们的品牌理念和故事在全社会广泛传播，以榜样的力量带动更多旅游机构认识到品牌和创新的重要性，以推动中国各类旅游机构制定并实施品牌和创新战略，助力旅游行业又好又快的健康发展。