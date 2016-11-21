CleanEquity(R)摩纳哥会议第10届年会 – 现开放注册

Innovator Capital宣布 CleanEquity 摩纳哥会议2017即第10届年会于3月9日&10日举行

伦敦2016年11月21日电 /美通社/ -- CleanEquity®摩纳哥会议由摩纳哥亲王阿尔伯特二世和 Innovator Capital 董事长蒙戈·帕克创建。第10届年会将继续践行使命，鼓励和推动全球相关的杰出公司发展，在革命性可持续清洁技术和资源节约方面充分发挥优势。

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在过去9年里，Innovator Capital的CleanEquity®事业部已审查超过了5,000家公司，涵盖11 个行业及70多个子行业。2017年年会将提供600家候选公司，选中的前30强将受邀参加本届年会。参会公司必须满足各项高标准要求，包括较好的管理能力和诚信、拥有知识产权保的独特技术差异以及较高的全球创收潜力。

此次大会邀请将为各位投资者和企业家提供良好的与各代表团密切交流的机会，分享他们的故事——代表团由主要决策人员组成，旨在帮助各位投资者和企业家实现商业和战略目标。CleanEquity的一对一会面团队将不辞辛劳，在大会前后和会议期间为广大与会者提供便利，进行推介和会面安排。

我们很高兴宣布，我们将继续与国际律所卡温顿&柏灵律师事务所合作。

卡温顿&柏灵律师事务所的清洁能源和气候产业组合伙人和联席主席Andrew Jack评论道：

“作为全球清洁技术发展的巅峰论坛之一，CleanEquity摩纳哥会议在全球享有盛誉，来自全球各地广大热衷于部署和商业化各种前沿技术的企业家、投资者和实业家齐聚于此。

“我们对此次第10届年会的CleanEquity Monaco及其组织者表示祝贺。我们已经连续8年为大会提供赞助，并且每年从欧洲、亚洲与美国等办事处挑选高级技术、政策和交易律师，组成专门的代表小组参会，同时为CleanEquity和参会的众多杰出公司提供支持和帮助，对此，我们深感自豪。”

“在日渐复杂和高度管控的全球大环境下，卡温顿&柏灵律师事务所已在全司范围内拥有了强大的业务和技术能力，在各种法律和政策体系内，为客户提供引导支持；我们不仅能完美跟随全球清洁技术行业的动态发展，而且能聚焦CleanEquity摩纳哥会议等各大论坛活动。结合事务所交易和技术知识经验与专业能力，在最具挑战性的法律、政策和商业案例中，提供高效的咨询服务，为客户企业带来一致体验。”

此外，CleanEquity®也很高兴宣布总部位于芝加哥的Cision旗下的全球媒体和通讯专家美通社作为我们的主要媒体合作伙伴，将继续为我们提供支持。

美通社/Cision 商业部副主任Andrew S. Meranus评论道：

美通社已经有幸赞助会议七年之久，能够再次与CleanEquity和摩纳哥共同庆祝第10届年会，作为合作伙伴心情十分激动。作为Cision旗下机构，美通社很高兴能为与会的清洁技术企业提供新的通讯云平台和信息传递服务。各与会企业可利用我们的解决方案，确保信息能够发送至正确的受众，进一步促进投资，提高信息透明度。

如欲了解更多有关CleanEquity®摩纳哥会议2017的资讯，请联系以下联系方式或访问会议网站：www.cleanequitymonaco.com。

联系方式：

Conor Barrett

Innovator Capital

conor.barrett@innovator-capital.com

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