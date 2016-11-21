斯嘉丽-约翰逊在华为P9粉丝派对与粉丝自拍

伦敦2016年11月21日电 /美通社/ -- 在中国深圳举办的一场高端活动上，华为开创性的双镜头智能手机华为P9与好莱坞一线明星斯嘉丽-约翰逊 (Scarlett Johansson) 一同亮相。

作为历史性的搭配，华为与徕卡 (Leica) 携手，为智能手机打造了绝妙的双镜头相机，为拍摄出色的照片和视频提供更足的光线和更好的清晰度。

作为华为P9的代言人，斯嘉丽表示，她不认为自己是个出色的摄影师，但P9出色的相机给了她更大自信去捕捉每个瞬间，这可谓意义非凡。

斯嘉丽说，她最喜欢的华为P9功能就是它“非常棒的相机”，因为她喜欢为两岁的女儿 Rose Dorothy Dauriac 拍照。她还夸赞说，这款手机拥有画质出色的相机，这让使用者能够通过不同的镜头看世界。

此外，她把自己与华为团队的合作形容为一次“特别不错的经历”。她说，第一次与科技公司合作带来了很多新的机遇。她还特别强调，很高兴有机会和《超人：钢铁之躯》(Man of Steel) 主演亨利-卡维尔 (Henry Cavill) 以及著名时尚摄影师 Mario Testino 在华为P9的广告宣传片中合作。

华为宣布，华为P9销量已经达到900万台。这款手机受到了全球各地消费者的喜爱，其中有些是斯嘉丽的粉丝。

在华为P9粉丝派对上，斯嘉丽在台上受到了中国粉丝热情的欢迎。

斯嘉丽与华为消费者业务首席营销官张晓云一起在台上观看了斯嘉丽的中国粉丝为其制作的纪念短片。这份感人的礼物让这位明星踏上了一段中国视觉之旅，与粉丝见面，无论老少。

活动最后斯嘉丽与粉丝自拍合影。她说，自己没有加入任何社交媒体，亲自与粉丝见面的感觉很好，她也很感动中国粉丝喜欢她以及她的电影。