企业专属的多元移动办公管理平台WorkDo全新上线

高效安全、简洁实用的WorkDo提供高效工作新品味

北京2016年11月21日电 /美通社/ -- 移动互联驱动了企业移动协同办公需求，也颠覆着传统的办公模式。近日，WorkDo 全新上线，该款APP通过多样化的协同办公工具，提供了企业专属的多元移动办公管理平台。团队能够跨时空、跨地域的沟通与协作，有效地提升企业效率、生产力与竞争力，解决了企业对于灵活办公的需求。WorkDo 提炼了市面上移动协同办公软件产品的实用功能，搭配简洁好用的界面设计，加上资深研发团队对品质和细节的极致追求和把控，是企业提升办公效率工具的首选。



WorkDo平台

Do! 随时随地高效工作

WorkDo 产品经理 Brian 表示，过去公司内部员工习惯使用通讯软件讨论工作，除了沟通效率难掌握，也造成员工个人生活与工作界线模糊。推行了 WorkDo 平台后，员工可以随时通过 PC、平板电脑、手机访问，及时有效共享工作与项目进度，随时沟通，高效办公。

WorkDo 强调专为企业打造，具备直观的操作接口及实用的互动应用设计，有效提升沟通、协作、组织管控、工作生产力等全方面效益。精选了企业最实用的移动办公应用功能，WorkDo 提供了在线沟通、笔记、请假、报销、会议管理、企业通讯录等服务。在协作方面，企业员工可按照部门、项目、讨论主题等自设工作群，邀请相关成员加入，聚焦主题式讨论模式，降低不必要的干扰。还可通过任务管理，进行工作分配、追踪，实时掌握项目进度。为了方便企业内部与工作团队档案集中管理，WorkDo 也有文件档案共享功能，无论是一对一或是工作群，都能快速传递与分享文件，档案同步更方便。

此外，团队沟通经常发生的信息传递不够实时与容易遗漏的问题，在 WorkDo 中也能获得良好的解决。不管是公告、灵感分享、工作任务、投票活动等，都能实时查阅读取状态，并且发送通知提醒指定的未读取成员，重要信息不漏接。针对历史内容也能通过搜索查找，俨然是工作上的移动数据库。



WorkDo服务特色



WorkDo实用功能

信息安全有保障随时随地Do!

对于企业最重视的信息安全问题，WorkDo 利用指定企业邮箱建立安全、私密的工作平台。企业员工只要输入企业邮箱，系统会自动将相同企业邮箱后缀的用户归类在同一个公司中，杜绝非企业成员进入导致机密外泄。另设有完善防火墙、杀毒系统等相关信息安全设备及严谨的安全防护措施，并有全天候24小时专业人员和软硬件监控，确保系统及数据获得稳定运作及长期保护。

WorkDo 除了支持 Android 与 iOS 应用（https://portal.workdo.com.cn/zh-hans/download/），同时支持网页版 (www.workdo.com.cn)。跨设备同步，最大的优势就是用户再也不用为了工作需要，耗费时间在不同窗口切换操作或安装多个软件与应用程序，所有工作大小事在 WorkDo 平台都能处理，让协作走出办公室，轻松实现移动办公。为了深化服务，WorkDo 也积极规划开发更符合企业工作需求的应用，通过与不同垂直领域企业的合作，为中小型企业全方位管理带来更符合需求且创新的解决方案。