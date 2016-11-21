独立小组确认越南政府需要立即采取行动

以查封该国的野生动物走私网络

荷兰海牙2016年11月21日电 /美通社/ -- 一个独立小组已经证实了对越南Nhi Khe野生动物走私中心长达一年的调查的结果，并且确认越南政府需要立即采取行动。在这样做时，独立小组提醒越南政府要根据相关国际公约履行其义务。

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20161117/440702 ）

在提出这一建议之前，野生动植物正义委员会(Wildlife Justice Commission)为针对越南Nhi Khe（距离河内只有20公里）野生动物走私中心的调查举行了为期两天的公开听证会。独立小组查看了涉及51个人的调查结果，包括秘密录像、资金流动和银行账户情况，以及关于通过商店和社交媒体公然跨国买卖犀牛、大象、老虎和其它濒危物种制品的材料。

调查结果在2016年1月被提交给越南当局，在持续侦查之后，补充材料又在2016年8月进行了提交。尽管进行了大量的外交努力，但是越南方面采取的行动少之又少，在调查结果公布之后，近期只有一次逮捕行动为外界所知晓。

受人尊敬的独立小组由国际刑事司法和腐败方面的专家组成。越南政府选择不参加公开听证会，只是派遣了一位不直接“参加”听证会的“观察员”。超过300人到场参加了公开听证会，大批全球观众（包括相当多的越南观众）通过Livestream观看了此次听证会（使用越南语和英语），实时社交媒体更新也为关注听证会打开了一个窗口。

独立小组一致确认了调查结果，并向越南政府提出了具体的建议。

野生动植物正义委员会现在请求今天参加打击野生动物非法交易河内国际会议的各国政府就这些建议采取行动。

野生动植物正义委员会执行主席Olivia Swaak-Goldman表示：“打击国际犯罪领域中一些最受人尊敬的人士已经为此事发声。他们提出了一系列综合建议，包括我们长期以来的请求，那就是国际社会支持越南当局启动刑事程序，其规模要和在Nhi Khe交易的非法野生动物制品的巨大规模相一致，并且要追溯‘创造’这些制品的非洲标志性物种屠杀，这样的屠杀为那些走私者的活动提供了‘动力’，并让他们获得了不义之财。再没有比现在更好的行动时机了，现在所有目光都聚焦于河内。”

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