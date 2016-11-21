OrbusNeich推出新一代促愈合COMBO Plus双疗法支架

香港2016年11月21日电 /美通社/ --

COMBO Plus：传统药物洗脱支架加上独一无二的生物疗法，传送性更好

OrbusNeich宣布推出最新一代双疗法支架COMBO Plus。COMBO Plus拥有独一无二的抗CD34生物抗体涂层，能够为复杂冠状动脉疾病患者提供先进的促血管愈合方法和更好的传送性。

多种设计功能让COMBO Plus成为了独一无二且有效治疗冠状动脉狭窄的选择。植入后，COMBO Plus外表的生物涂层可立即捕获内皮祖细胞，启动内皮层的形成。这加快了愈合过程，促进更早的功能恢复，并可减少长期的不良事件率。除了生物层，定向洗脱西罗莫司生物可降解聚合物涂层可抑制内膜增生。

COMBO Plus的设计采用尺寸更小的改进型球囊导管，光滑的涂层和更小的轴径，来实现出色的传送性。支架设计基于OrbusNeich的R-Stent样式，这种样式在扩张时具有很好的强度和稳定性，同时不会影响血管的顺应性。

该公司董事长David Chien表示：“我们在设计上的改进带来了出色的传送性和用于日常治疗复杂病变的强大性能。COMBO Plus为医生提供了一种强有力的治疗冠状动脉疾病的新选择。”

作为冠状动脉疾病治疗的长期领导者，OrbusNeich在2013年推出了创新的COMBO双疗法支架，这是世界首款通过结合久经考验的Pro-Healing技术和靶向西罗莫司药物洗脱（由一种能够在90天内完全消失的生物可降解聚合物来实现），来加快内皮覆盖和控制内膜增殖的双疗法支架。COMBO得到了在超过26个国家共有6,000多名患者参与了的REMEDEE系列和其它几项研究者主导的临床研究数据的支持。

OrbusNeich简介 -- 可改变生活的技术的先锋

OrbusNeich是提供可改变生活的血管解决方案的全球先锋，并且提供为血管介入治疗树立行业标准的广泛产品组合。目前的产品包括全球首个双疗法支架“COMBO双疗法支架”、以Azule™、Scoreflex™、Sapphire™ II、Sapphire™ II PRO和Sapphire™ II NC名称销售的支架及球囊、以及用来治疗周边动脉疾病的产品：Jade™和Scoreflex™ PTA球囊。OrbusNeich总部设在香港，在中国深圳、美国佛罗里达州劳德代尔堡、荷兰荷佛拉肯和日本东京均有经营业务。OrbusNeich向60多个国家的医师供应医疗器械。详情请访问http://www.OrbusNeich.com。