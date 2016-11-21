Booking.com发布2017年旅行趋势八大预测

上海2016年11月21日电 /美通社/ -- 基于大量数据、旅行者推荐、点评、偏好、意见的研究分析，以及业内领先的电子商务旅行技术见解与创新，Booking.com于11月17日正式发布2017年旅行趋势的八大预测，以展现休闲度假游客和出差商务人士对2017年的出行期待。

即时满意2.0：52%的旅行者认为旅游app的使用率有望更高； 从商务到休闲商务：75%的商务人士期望为差旅出行赋予了新的附加值； 深度探索欲：56%的旅行者希望通过自由行，以最真实的方式去探索小众目的地； 身、心、灵的统一：48%的旅行者期待放慢步调、调整生活方式的“健康之旅”； 绿色环保旅行：36%的旅行者会更多地考虑环保的出行方式； 简单即快乐：58%的旅行者更愿意把钱花在“体验”而非“物质”上； 以人为本：42%的旅行者表示人性化的交流互动会成为旅行的趋势； 带我上天入地：44%的旅行者想前往银河系的某个角落或是海洋深处度假。

欲了解完整版的2017年旅行趋势的八大预测，敬请访问Booking.com新闻中心：https://news.booking.com/zh-chs

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