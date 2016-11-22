世界领先物联网连接提供商Sigfox宣布进行创纪录融资

法国拉贝格2016年11月22日电 /美通社/ --

世界领先物联网连接提供商Sigfox今天宣布完成1.5亿欧元E轮融资，用来加快全球网络扩张和迅速实现全球覆盖。

Salesforce、道达尔(Total)、Henri Seydoux、Alto Invest、Swen CP和Tamer Group将成为Sigfox的新增投资者。包括Bpifrance、Elliott、英特尔投资(Intel Capital)、Air Liquide、Idinvest Partners和IXO在内的现有投资者也将对该公司再投资。现在预计还将有更多新投资者不久将加入这轮投资，使融资规模达到1.5亿欧元。

物联网领域通过连接真实世界和互联网，从而开辟了激动人心的新机遇。凭借其全球网络，Sigfox赋予了数十亿对象以声音，让其在我们的社会经济发展中发挥关键作用。

在仅仅五年时间内，Sigfox就建立了一个独一无二的全球无线网络，提供简单高效的连接解决方案，让设备以超低成本和最小的能耗连接至云。没有网络能像Sigfox的那样拥有全球覆盖，可以说能够连接全自主式能量采集对象。借助Sigfox，仅仅依赖周围的能量源，每个对象都能够以最低的成本连接至云。这一承诺，再加上该公司过去18个月取得的重大发展，帮助成功完成此轮融资。

凭借在其网络上注册的1000多万个对象和目前涉及26个国家的覆盖面，Sigfox正在巩固其在物联网领域的全球领先地位。新一轮融资将让该公司能够在2018年之前把其国际网络扩大到60个国家，并达到财务损益平衡点。

该公司将工业4.0视为推动物联网发展的主要增长途径之一。对预见性维修的需求以及业务模式向更多服务的不断发展可能是道达尔决定加入其他投资者支持Sigfox国际发展的原因之一。

道达尔董事长兼首席执行官潘彦磊(Patrick Pouyanné)表示：“我们很高兴陪同Sigfox一起发展，因为他们提供的技术对于加快物联网部署来说起到决定性的作用。他们短时间内在市场获得的进步和能力加快了促使我们投资的大规模物联网解决方案的部署。这种类型的解决方案将提高工业活动的业绩和操作安全、降低运营成本，还可以用来服务于客户。”

另一个关键机遇是利用大数据的工业流程的优化。出于这个原因，Sigfox计划与Salesforce的物联网云整合，释放互联世界的真知灼见，让任何企业都能在全球消费者和企业用例中，在适当的时间为适当的客户采取适当的措施。通过连接数十亿对象和活动，Sigfox和Salesforce的物联网云可通过一致、可扩展的全球网络提升意义非凡的深度客户体验。

Sigfox先前的股东英特尔投资、Idinvest Partners和IXO PE也积极参与此轮投资。

Elliott高级投资经理Franck Tuil表示：“我们坚信Sigfox解开了物联网连接的瓶颈，并将在不久的将来把数十亿对象连接到网上。其高成本效益、易于使用、开放的平台解决方案有望成为低功耗对象连接的标准，给企业界带来巨大的生产力效益，让终端客户每天受益。”

Parrot首席执行官Henri Seydoux说：“22年前我创立了Parrot，我知道要把一个宏大的项目大规模实施起来需要付出多少努力。在我担任Sigfox董事会成员的过去三年里，Sigfox取得的巨大进步让我印象深刻。现在我深信Sigfox已经成功锁定的市场的巨大增长潜力。除了今天对该公司的金融投资，我还愿意为Sigfox管理层提供创业方面的支持。”

Bpifrance执行董事Paul François Fournier表示：“物联网是未来划时代的重大技术之一，我们很荣幸作为基础设施领导者为Sigfox提供支持，也很高兴看到围绕这一世界级技术建立起强大的创业生态系统。”

Sigfox副首席执行官Xavier Drilhon在评论这项公告时表示：“我18个月前进入Sigfox，主要是看中该公司创始人宏伟的愿景，以及该公司作为物联网革命根本推动者的独特定位。我们之所以能够实现快速国际扩张，要归功于我们当地运营商的支持以及我们生态系统的增长，这对于完成这轮新的融资起到了关键作用。这将让该公司得以加快网络部署，从目前的26个国家扩大到未来两年的60多个国家，而这些国家占到全球GDP的90%。”

Sigfox联合创始人Ludovic Le Moan和Christophe Fourte表示：“我们在2010年结识的时候，就一致认为Sigfox会通过基于天体物理学根本原理的新模式，把虚拟和现实世界连接起来，从而改变世界。目前，我们已经打造出了用于物联网的相当于世界上最大的射电望远镜。我们的网络能够通过先进的无线电技术，把上千亿的对象连接至互联网。”

此轮融资包含“绿鞋机制”，让新的战略和金融合作伙伴能够很快加入Sigfox的共享资本。

瑞德集团(Lazard)和高盛(Goldman Sachs)担任Sigfox的金融顾问，世达(Skadden)担任法律顾问，Callisto担任管理层的金融顾问。

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