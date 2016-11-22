Pasternack推出覆盖8GHz~46GHz频率范围的有源倍频器

PE88X新系列倍频器使用高效的 GaAs PHEMT MMIC 半导体技术

加州尔湾市2016年11月22日电 /美通社/ -- 业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国 Pasternack 公司，发布了一系列新的有源倍频器，这些产品可通过提供高输出功率水平简化系统设计。



Pasternack毫米波有源倍频器

上述有源倍频器是雷达、通信接收器及频率源中本地振荡器(LO) 链所用构建模块的重要部件，其可扩展频率并实现最佳性能。这些倍频器支持包括电子战、电子对抗、点对点无线通信、VSAT无线通信、测试仪器和电信基础设施在内的多种市场和应用。

PE88X 系列有源倍频器（两倍）将4~23GHz的输入频率双倍放大至所需的8GHz~46GHz毫米波输出频率。这些新产品使用极高效的 GaAs PHEMT 半导体技术，该技术带有可产生高达+17dBm的输出功率水平且基波和谐波抑制功能出色的集成放大器，从而消除了设置外部 LO 缓冲放大器级和配套支持电路系统的需求。

上述有源倍频器的特点如下：单个+5V直流供电源；输入/输出射频端具有隔直器及50欧姆的匹配电阻；全密封的紧凑插入式封装支持可现场更换的2.92mm连接器；所有型号均符合 RoHS 和 Reach 标准和 MIL-STD 环境测试条件。

“Pasternack 的新系列有源倍频器赋予设计人员双倍放大高达8GHz~46GHz毫米波段频率的能力。这些产品使用设于小巧同轴封装内的高效 GaAs PHEMT 半导体技术，该技术可产生高达+17dBm的输出功率，从而可在系统级应用中消除额外设置外部器件的需求”，Pasternack 的有源器件产品经理 Tim Galla 先生解释道，“有源倍频器通常需要较长制造周期，但是 Pasternack 的所有三种型号均为可立即发货的现货产品。”

上述新型有源倍频器均已备货在库，并可随时发货。您可访问 https://www.pasternack.com/pages/RF-Microwave-and-Millimeter-Wave-Products/active-frequency-multipliers.html ，获得这些产品的详细信息。如有其他疑问，请致电 Pasternack 中国（电话：）。