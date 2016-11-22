国内首个“智慧教育+ 数字书法”云平台亮相中国教育装备展

南宁2016年11月22日电 /美通社/ -- 2016年11月19日，由中国教育装备行业协会主办、广西壮族自治区教育厅、南宁市人民政府共同承办的第71届中国教育装备展示会在广西南宁国际会展中心举行。由北京华文众合科技有限公司推出的国内首个“智慧教育+数字书法”云平台 -- 智云数字书法教学系统亮相展会，吸引了全国各地区教育局、中小学校长、一线书法教师和现场观众争相体验、好评如潮。



观众竞相体验智云数字书法临摹台

智云数字书法云平台软硬件系统基于教育部《中小学书法教育指导纲要》（教基二[2013]1 号）文件，在国内首次采用云资源与智能硬件终端结合的高新技术，完美解决中小学书法教学的系列难题，破解了书法师资匮乏、书法教学困难、书法教学体系混乱、学生书法学习兴趣不高等诸多书法教学难题。智云数字书法云平台由来自北京大学、清华大学、中国科学院大学、北京邮电大学、北京师范大学、南开大学、武汉大学等十余多高校科研团队联合20多个书法教学基地、多省市书法教研员、数十名国内知名书法家历时4年共同研发。该系统全面兼容教育部审核通过的11 套书法教材，首创将交互式数字临摹台专利技术引入到传统书法教学当中，实现传统书法与现代科技完美融合，破解学校书法专业师资严重不足的难题。



智云数字书法教室

近年来，国家对中华传统文化越来越重视。教育部于2011年和2013年先后出台了《关于中小学开展书法教育的意见》和《中小学书法教育指导纲要》，2014年底教育部审核通过了相应的书法教材，广大中小学纷纷开设书法课。国家、社会、学校、家庭对书法越来越重视，然而现有中小学的书法师资极度缺乏，教育手段和教学工具亟待创新。



小学生使用智云数字系统开展书法学习

智云数字书法云平台有效地解决了这些“痛点”。智云云平台由交互式数字临摹台、教师中控、书法直播、字帖排版、视频资源库、板书示范、云平台管理等11套系统构成，解决了书法教学环境问题以及书法教师缺乏等问题，使得普通老师通过系统的培训和学习就可以组织学生上好书法课，不再受传统书法教学的种种限制；制定完善合理的书法教学体系，学生可以临摹电子字帖和高清碑帖，丰富的视频教学资源真正实现了书法大家走进课堂，达到一对一教学的效果，不仅大大提高学校的书法教学效率，也提升了学生学习书法的兴趣。

智云数字书法云平台面世以来，已经被北京市一五六中学、北京天坛东里小学、北京中侨外国语学校、北京市大峪第一小学、黄岛区第三实验小学、二连浩特青少年宫、沈阳现代制造服务学校、龙口实验小学、郑州市上街区新建小学、西安航天中学、淄博高新区第一中学等百余所学校使用，教学效果良好，深受广大师生喜爱。