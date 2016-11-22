碳博士首席执行官王正郁参加人民网中概股复兴论坛

北京2016年11月22日电 /美通社/ -- 11月19日，碳博士控股公司首席执行官王正郁先生在北京参加了2016年中概股复兴论坛，并就新形势下如何提升公司价值做了发言。

该论坛由人民网联合美美证券主办，纽约证券交易所北京代表处首席代表苏鹏先生发表了题为《中概股的投资逻辑与价值展望》的主旨演讲。会上，中概股企业领导和投资界人士围绕价值回归、投资者信心重塑和市场主体的角色与使命等议题交换了看法。

王正郁认为，当下中概股企业估值偏低，资产的真实价值未能在股价上得以完全体现，价值回归是必然的。另一方面，许多中概股企业包括碳博士体量偏小，产值和利润规模有很大的提升空间。美国资本市场监管制度相对于A股市场并购重组会更便利些，所以要利用全球经济格局变动的大好机会，借助国家宏观产业政策导向的指引，迅速做大做强。

作为中国低碳家居消费行业的领头羊，碳博士始终坚持以低碳、环保为核心思路。公司最近通过并购特种汽车生产商苏州益茂新能源汽车，正式将经营领域拓展至新能源汽车行业。未来，公司将为低碳家居业务寻找新的销售渠道和平台，进一步提升在该领域的市场地位。同时，在新能源汽车市场，继续物色好的标的，打通电容碳、新能源电池、新能源汽车产业链，在细分市场做大做强，争取用较短的时间实现产值超10亿元的目标。

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